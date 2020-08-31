Почему пропала Паулина Андреева

Паулина Андреева пропала со всех радаров: она не посещает светских мероприятий, не общается с журналистами, почти не обновляет свой аккаунт в популярной социальной сети. Репортеры узнали, что происходит с актрисой.

Паулина Андреева – желанный гость на любой кинопремьере и светском рауте. Ведь популярная актриса считается одной из самых красивых артисток в отечественном кинематографе. Подкрепляет интерес к Паулине и тот факт, что она является супругой известного актера и режиссера Федора Бондарчука.

Вот только уже много недель артистка ведет крайне закрытый образ жизни. Поклонники и журналисты теряются в догадках, почему Паулина "залегла на дно". Согласно одной из версий, Андреева просто очень много работает, у нее банально нет времени давать интервью и ходить по светским мероприятиям.

Дело в том, что не так давно Паулина Андреева закончила Школу кино и телевидения "Индустрия". Она стала одним из сценаристов короткометражки "Допинг", а также сериала "Псих". Примечательно, что режиссером фильма выступил ее муж Федор Бондарчук, а главную роль сыграл модный нынче режиссер Константин Богомолов.

Впрочем, и свою основную профессию Паулина Андреева не забросила. Актриса снялась в фильме Алексея Учителя про Виктора Цоя. Паулина сыграла его последнюю любовь – журналистку Наталью Разлогову, с которой легендарный музыкант был последние три года жизни.

Кстати, в образе Разлоговой Андреева предстала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Некоторые фанаты сочли, что Паулина похожа на знаменитую голливудскую актрису Вайнону Райдер.

Однако не только кино занята Паулина Андреева. Еще актриса продолжает играть в МХТ имени Чехова.