Почему пропала Паулина Андреева

Паулина Андреева – желанный гость на любой кинопремьере и светском рауте. Ведь популярная актриса считается одной из самых красивых артисток в отечественном кинематографе. Подкрепляет интерес к Паулине и тот факт, что она является супругой известного актера и режиссера Федора Бондарчука.
Вот только уже много недель артистка ведет крайне закрытый образ жизни. Поклонники и журналисты теряются в догадках, почему Паулина "залегла на дно". Согласно одной из версий, Андреева просто очень много работает, у нее банально нет времени давать интервью и ходить по светским мероприятиям.
Дело в том, что не так давно Паулина Андреева закончила Школу кино и телевидения "Индустрия". Она стала одним из сценаристов короткометражки "Допинг", а также сериала "Псих". Примечательно, что режиссером фильма выступил ее муж Федор Бондарчук, а главную роль сыграл модный нынче режиссер Константин Богомолов.
Впрочем, и свою основную профессию Паулина Андреева не забросила. Актриса снялась в фильме Алексея Учителя про Виктора Цоя. Паулина сыграла его последнюю любовь – журналистку Наталью Разлогову, с которой легендарный музыкант был последние три года жизни.
Кстати, в образе Разлоговой Андреева предстала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Некоторые фанаты сочли, что Паулина похожа на знаменитую голливудскую актрису Вайнону Райдер.
Однако не только кино занята Паулина Андреева. Еще актриса продолжает играть в МХТ имени Чехова.
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