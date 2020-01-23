"Холодная женщина": раскрыли интимный секрет Паулины Андреевой

В сентябре 2019 года режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграли свадьбу. Пара считается одной из самых эффектных и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Однако специалист убежден, что в этом союзе не все гладко.

прочитано 834 раза