"Холодная женщина": раскрыли интимный секрет Паулины Андреевой

Федор Бондарчук 25 лет состоял в браке. После развода со Светланой Бондарчук режиссер далеко не сразу оформил отношения с новой возлюбленной, актрисой Паулиной Андреевой. Его бывшая теща София Маслова вовсе убеждена, что Федор и Светлана воссоединятся.
"Федор и Света очень любили друг друга. Оба сделали много ошибок, причем Света даже больше, но их любовь окончательно не угасала. За свою жизнь я мало видела таких любящих людей. Думаю, что Федор когда-нибудь вернется к Светлане. Даже уверена в этом", – заявила Маслова в разговоре с журналистами.
Профессор психологии, специалист по физиогномике Борис Хигир обратил внимание на большие и оттопыренные уши Паулины Андреевой. Благодаря им эксперт раскрыл интимный секрет сексуальной артистки. "Строение ушей Паулины подсказывает, что она спокойная и холодная женщина. Занимается любовью по настроению как, впрочем, и ее супруг Федор Сергеевич", – сообщил специалист.
Он заявил, будто в постели с Паулиной режиссер представляет экс-супругу. "Бывшая жена Бондарчука Светлана до сих пор намного желаннее для него. Так что, думаю, что, когда он занимается с Паулиной любовью, то нет-нет, да и представит первую супругу", – цитирует Хигира "Экспресс газета".
Специалист не исключил, что Паулина Андреева, несмотря на свою привлекательность, может вызывать у Федора Бондарчука отрицательные эмоции. "Уверен, что очень скоро Андреева ему наскучит, несмотря даже на то, что они вполне подходят друг другу по темпераменту", – сообщил эксперт.
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