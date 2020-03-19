Постельное фото Андреевой и Бондарчука вызвало фурор

Паулина Андреева и Федор Бондарчук считаются одной из самых закрытых пар в отечественном шоу-бизнесе. Тем не менее стало известно, что осенью 2019 года влюбленные официально оформили отношения, а сейчас в Сети появилось их фото, сделанное в постели.

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