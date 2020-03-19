Постельное фото Андреевой и Бондарчука вызвало фурор

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в сентябре прошлого года, через считаные дни после громкой свадьбы скандально известной ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. И если первые устроили шоу из этого события, прокатившись до ЗАГСа в автомобиле для перевозки гробов (а на празднике Ксения станцевала стриптиз, и свадебный торт оказался черным), то Паулина и Федор сделали максимально закрытую от посторонних глаз церемонию.
Есть всего несколько фото, просочившихся в Сеть. На мероприятии собралось достаточно много гостей, но они сумели сохранить полную анонимность. Интересно, что в соцсетях Бондарчука и Андрееву похвалили за скромность. Дескать, таким образом пара доказала, что действительно дорожит своими отношениями.
Актриса и режиссер весьма закрыты для публики. Они крайне редко дает интервью (как по отдельности, так и вместе), почти никогда не посещают светские мероприятия, скупы на публикации в соцсетях.
Тем ценнее фото Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, сделанное в постели. На нем видно, как пара лежит в кровати – Бондарчук облачен в эффектный халат, а на Паулине белоснежная майка и, вероятно, удлиненная юбка.
Это снимок на основе стоп-кадра из фильма "Демон революции". Картина вышла на экраны три года назад. Фильм режиссера Владимира Хотиненко представляет собой часть триптиха, в который также входят "Меморандум Парвуса" и "Ленин. Неизбежность". Кстати, Федору Бондарчуку досталась роль Александра Парвуса, а Паулине Андреевой – Софьи Рудневой.
И хотя это всего лишь кадр из фильма, он имел оглушительный успех среди поклонников. Подписчики фан-страницы, посвященной Паулине и Федору в "Инстаграм", рассыпались в комплиментах. "Какая красивая и сексуальная Паулина", – высказалась одна фанатка.
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