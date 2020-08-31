Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Понедельник
31 августа
Лента новостей
10:01
"Полюбил и поверил. Дурак?!": муж разочаровался в браке после расставания с Гагариной
09:43
Названа самая популярная среди российских туристов страна
09:41
Наталья Фриске стала матерью
09:37
Что случилось с 78-летней Верой Алентовой
09:15
"Сатанинская пляска": Фадеев резко разнес не признающего вину в ДТП Ефремова
09:10
Россиянин выиграл рекордные полмиллиарда рублей в лотерею
09:01
Перед смертью Легкоступова не пустила домой сына нового мужа
08:51
Могила Иосифа Кобзона утонула
08:40
"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест
08:38
Змея заползла в рот спящей россиянке
08:08
"Очень грустно и больно": Чумакову трудно говорить после известия об инсульте
06:04
"Я не знаю, что мне делать": Александра Черно из "Дома-2" оказалась на грани срыва
04:05
Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол на фоне любовной трагедии
02:03
"А кто муж?": экс-участница группы Reflex спешит под венец во второй раз
23:55
Раздевшаяся Ивлеева выставила напоказ свои прелести
21:57
Волочкова прилюдно пнула обидчиков
19:57
Агаларов впервые показал фото с четырьмя детьми: Наконец-то все вместе
18:59
Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске
18:21
Тяжелая болезнь Певцова разрушила планы "Ленкома"
18:09
Вдовец Легкоступовой нашел спасение от горя
17:55
"На все готова ради мужика": Седокова не постеснялась и вывалила грудь
17:51
Как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием: похоронные венки и тыквы с намеком
16:53
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
16:35
"Фотошоп и невиданные деликатесы": Яна Рудковская вызвала оторопь кукольным видом
16:09
Семилетний сын стал копией Жанны Фриске
16:02
ОМОН перекрыл для протестующих дорогу к резиденции Лукашенко
15:42
"ВИЧ, отсюда и все обострения": сдавшему Билану поставили диагноз
15:17
Бледанс похвасталась новым достижением особенного сына
15:04
Умер подаривший миру "Смешариков" Анатолий Прохоров
14:46
Экономисты пророчат России сбалансированный бюджет: Низкий уровень рубля выгоден
14:41
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
14:03
Овсяный отвар вместо еды: врачи всеми силами пытаются спасти Билана
13:52
14-летняя дочь Табакова растет копией Зудиной: Сделали из нее тетю
13:26
Путин приедет в охваченную протестами Белоруссию
13:03
Торчащие соски Виктории Лопыревой взбудоражили народ
13:02
Шестилетней дочери Максима Галкина предрекают карьеру актрисы
12:35
Останки актера Александра Числова хотят выкопать из могилы
12:25
Готовящийся к смерти Дибров хочет оставить сына без всего
12:17
Названа неожиданная причина исчезновения певицы МакSим: Расплачивается за грехи
12:16
Заигравшемуся с политикой Галкину сделали жесткое предупреждение
11:50
Валерия станет бабушкой? Жену младшего сына певицы заподозрили в беременности
11:39
Раскрыты тайны личной жизни Александра Лукашенко: 30 лет изменяет жене
11:39
Последствия развода: Пелагея превратилась в скелета в длинной юбке
10:59
Пригожин обнародовал шокирующее видео с рыдающей Валерией
10:59
Сдавший Певцов обратился к россиянам из больницы
10:39
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
08:14
"Меня били ногами": Дмитрий Нагиев страдает от панических атак
06:27
Гороскоп на сентябрь 2020 года
04:31
Психолог оценила странное поведение мужа умершей Легкоступовой
02:03
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл
Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования
Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
Как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием: похоронные венки и тыквы с намеком
Вдовец Легкоступовой нашел спасение от горя
Лолита откровенно об унижении в эфире телеканала: Это месть
Шоу-бизнес

"Очень грустно и больно": Чумакову трудно говорить после известия об инсульте

Алексей Чумаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
По статистике Минздрава, количество заболевших инсультом с каждым годом увеличивается. Численность россиян, перенесших инсульт, уже превышает 1 миллион человек. И лишь 25% из них вернулось потом к нормальной жизни. Всего же ежегодно в мире регистрируется 10,3 миллиона случаев острого нарушения кровоснабжения головного мозга, из них 6,5 миллионов заканчиваются летальным исходом.
прочитано 2926 раз

Беда пришла в дом телеведущей Леры Кудрявцевой внезапно. Ее 78-летнюю маму ночью экстренно госпитализировали – у живущей в Алуште Александры Ивановны отнялась левая сторона. Диагноз – ишемический инсульт. Свое состояние мнительная Кудрявцева описывает как "стресс и шок". "Это доводит меня до состояния невменяемости!" – уверят Лера.

ПО ТЕМЕ

"Секс случается редко": Чумаков откровенно рассказал об интимной жизни

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

В интервью программе "Ты не поверишь!" она рассказала, что сегодня речь у мамы нарушена, но она не падает духом. "Говорят врачи, что если бы была поражена правая сторона, то было бы хуже, а сейчас с мамой занимаются логопеды, реабилитологи, начала двигаться нога", – пояснила звезда.

"Я даже не знал... Сил и маме, и Лерочке, – подбирает слова Алексей Чумаков после сообщения об инсульте у мамы Леры Кудрявцевой. – Очень грустно и больно. Я знаю, каково это. У меня у родных была похожая ситуация. Не инсульт, но смерть (несколько лет назад от цирроза скончалась его мама Лилия Аванесовна, певец глубоко переживал эту потерю, – Прим. ред.)... Желаю Лере все произошедшее правильно разложить по полочкам, чтобы не сойти с ума от таких горьких событий".

Чумакову трудно говорить после таких новостей. Поэтому он обратился непосредственно к Кудрявцевой: "Лерочка, ты взрослый человек, ты все знаешь сама". Он очень надеется, что мама Леры поправится.

Автор: 31 августа 2020, 08:08 Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске
Как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием: похоронные венки и тыквы с намеком
ОМОН перекрыл для протестующих дорогу к резиденции Лукашенко
Путин приедет в охваченную протестами Белоруссию

Шоу-бизнес

"Полюбил и поверил. Дурак?!": муж разочаровался в браке после расставания с Гагариной
Наталья Фриске стала матерью
Что случилось с 78-летней Верой Алентовой
"Сатанинская пляска": Фадеев резко разнес не признающего вину в ДТП Ефремова

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Полюбил и поверил. Дурак?!": муж разочаровался в браке после расставания с Гагариной

Неожиданное откровение Дмитрия Исхакова
Шоу-бизнес

"Сатанинская пляска": Фадеев резко разнес не признающего вину в ДТП Ефремова

Продюсер назвал поведение артиста мерзостью
Шоу-бизнес

Перед смертью Легкоступова не пустила домой сына нового мужа

Неизвестные данные о свадьбе и совместной жизни артистки с Юрием Фирсовым
Шоу-бизнес

"ВИЧ, отсюда и все обострения": сдавшему Билану поставили диагноз

Фанаты расстроены

Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+