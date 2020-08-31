"Очень грустно и больно": Чумакову трудно говорить после известия об инсульте

По статистике Минздрава, количество заболевших инсультом с каждым годом увеличивается. Численность россиян, перенесших инсульт, уже превышает 1 миллион человек. И лишь 25% из них вернулось потом к нормальной жизни. Всего же ежегодно в мире регистрируется 10,3 миллиона случаев острого нарушения кровоснабжения головного мозга, из них 6,5 миллионов заканчиваются летальным исходом.



Беда пришла в дом телеведущей Леры Кудрявцевой внезапно. Ее 78-летнюю маму ночью экстренно госпитализировали – у живущей в Алуште Александры Ивановны отнялась левая сторона. Диагноз – ишемический инсульт. Свое состояние мнительная Кудрявцева описывает как "стресс и шок". "Это доводит меня до состояния невменяемости!" – уверят Лера.

В интервью программе "Ты не поверишь!" она рассказала, что сегодня речь у мамы нарушена, но она не падает духом. "Говорят врачи, что если бы была поражена правая сторона, то было бы хуже, а сейчас с мамой занимаются логопеды, реабилитологи, начала двигаться нога", – пояснила звезда.

"Я даже не знал... Сил и маме, и Лерочке, – подбирает слова Алексей Чумаков после сообщения об инсульте у мамы Леры Кудрявцевой. – Очень грустно и больно. Я знаю, каково это. У меня у родных была похожая ситуация. Не инсульт, но смерть (несколько лет назад от цирроза скончалась его мама Лилия Аванесовна, певец глубоко переживал эту потерю, – Прим. ред.)... Желаю Лере все произошедшее правильно разложить по полочкам, чтобы не сойти с ума от таких горьких событий".

Чумакову трудно говорить после таких новостей. Поэтому он обратился непосредственно к Кудрявцевой: "Лерочка, ты взрослый человек, ты все знаешь сама". Он очень надеется, что мама Леры поправится.