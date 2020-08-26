"Секс случается редко": Чумаков пожаловался на возрастные интимные проблемы в койке

Алексей Чумаков в октябре отметит медную свадьбу – семь лет он живет в браке с Юлией Ковальчук. Три года исполнится их дочери Амелии. Певец не исключает, что снова станет папой.

"Жизнь рождается на небесах, – уверен Чумаков. – Появление детей зависит только от Бога, а я могу только действовать, это же не только от меня зависит. Так что появления ребенка, а может, и не одного, не исключаю". Правда, с действиями у него получается, как выяснилось, не всегда.

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"Секс в моей жизни случается редко, – грустно вздохнул 39-летний музыкант. – Просто нет времени, да и кризис среднего возраста сказывается, знаете ли. Не всегда даже висит! Я уже молчу о том, чтобы... (махнул обреченно рукой. – Прим. ред.)"

Поскольку у певца, как он сам признался, даже на секс нет времени, ему нужны помощники. Например, чтобы управляться с дочкой. "У нас есть две няни, – сообщил он. – Это, конечно, дорого, но я же работаю, зарабатываю. На карантине, конечно, концертов не было, жили на накопленное".

"К самоизоляции я относился как к возможности побыть с семьей – это самое дорогое, – заверил Алексей. – И получал удовольствие, как бы страшно это ни звучало. Каждый день я открываю что-то новое в дочери – это просто космос, наивысшая точка счастья! Поэтому я всем советую: срочно делайте детей!"