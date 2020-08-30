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Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой нашел спасение от горя

Вдовец Легкоступовой нашел спасение от горя

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На протяжении нескольких недель общественность обсуждает степень вины Юрия Фирсова в смерти Валентины Легкоступовой. И только дочь артистки Анэтта Бриль воздерживается от громких заявлений.
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Смерть Валентины Легкоступовой окутана тайной. Пока никто точно не может сказать, при каких обстоятельствах появилась у певицы черепно-мозговая травма. Есть лишь предварительная версия: артистка поскользнулась в ванной и упала. Правоохранительные органы проводят расследование.

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Многие в смерти артистки винят ее избранника Юрия Фирсова, который страдает от алкогольной зависимости. Якобы артистка стала выпивать из-за него. Вдовец Легкоступовой, кажется, готов сам себя винить, но все-таки ждет заключения следователей.

После официального расследования Фирсов планирует вернуться к работе. Он уже распространил объявление о том, что перегонит яхту. Юрий признался, что море для него, словно глоток свежего воздуха.

"Спасаюсь так, чтобы не сдохнуть от тоски", – сказал мужчина.

Друзья тоже уверены, что исцелит Фирсова только работа.

На следующей неделе телеканалы покажут новые выпуски, посвященные Легкоступовой. В студии вновь будут обсуждать шокирующую смерть артистки.

В съемках ток-шоу приняла участие подруга Фирсова Нелли Лосикова, которая в сложившейся ситуации восхищается дочерью Валентины Анэтты Бриль. По мнению коллеги яхтсмена, наследница артистки ведет себя достойно и не говорит ничего лишнего.

Автор: 30 августа 2020, 18:09 Источник: Комсомольская правда
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Пела и плясала: появились неожиданные снимки с третьей свадьбы Легкоступовой

комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
Ответить
Действительно,почему так быстро отключили Валечку от аппарата ивл,ведь известно,что спустя даже десятки лет люди приходили в сознание Факты о первых днях после падения-очень противоречивы-это раздражаетТо были в санатории,то лежала дома без сознания и вся в синяках ,то была в созгании и пела песни и синчков не было Можно как-то определиться и по часам все записать,а то все это просто раздражает Бедная,бедная Валечка Зачем действительно ее так быстро отключили -непончтно
й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
Ответить
Но друг Вали-пластический хирург высказался о своем удивлении,что родственники певицы быстро дали согласие на отключение ее от аппарата ивл,а ведь мы знаем сотни случаев,когда больнве возвращались к жизни спувстя дажк 15 лет отключки Мне это тоже кажется странным и Анета сначала писала,что мама вся была в синяках,потом писала опровержение.то писала,что зайдя в дом ,нашла маму без сознания,потом говорила,что мама была в сознании и в хорошем настроении и дажет пела в машине Здесь очень,очень непонятно Сколько прошло времени после ушиба,когда и сколько была без сознания-все пишут по разному
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