Вдовец Легкоступовой нашел спасение от горя

Смерть Валентины Легкоступовой окутана тайной. Пока никто точно не может сказать, при каких обстоятельствах появилась у певицы черепно-мозговая травма. Есть лишь предварительная версия: артистка поскользнулась в ванной и упала. Правоохранительные органы проводят расследование.
Многие в смерти артистки винят ее избранника Юрия Фирсова, который страдает от алкогольной зависимости. Якобы артистка стала выпивать из-за него. Вдовец Легкоступовой, кажется, готов сам себя винить, но все-таки ждет заключения следователей.
После официального расследования Фирсов планирует вернуться к работе. Он уже распространил объявление о том, что перегонит яхту. Юрий признался, что море для него, словно глоток свежего воздуха.
"Спасаюсь так, чтобы не сдохнуть от тоски", – сказал мужчина.
Друзья тоже уверены, что исцелит Фирсова только работа.
На следующей неделе телеканалы покажут новые выпуски, посвященные Легкоступовой. В студии вновь будут обсуждать шокирующую смерть артистки.
В съемках ток-шоу приняла участие подруга Фирсова Нелли Лосикова, которая в сложившейся ситуации восхищается дочерью Валентины Анэтты Бриль. По мнению коллеги яхтсмена, наследница артистки ведет себя достойно и не говорит ничего лишнего.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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