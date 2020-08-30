Заигравшемуся с политикой Галкину сделали жесткое предупреждение

Руководитель программы "Аншлаг" высказала мнение о творчестве Максима Галкина. Регина Дубовицкая считает юмор мужа Аллы Пугачевой неудачным.



Максим Галкин высмеивает власть и шутит о политике, публикуя тематические ролики в инстаграм-канале. Регина Дубовицкая считает, что популярность такого контента – дело времени, поэтому в будущем он будет не интересным для аудитории.



"Сразу скажу: я очень не люблю политическую сатиру. Это из практических соображений.", – выразилась телеведущая, когда речь зашла о творчестве Галкина. Дубовицкая считает, что шутки о политике хорошо заходят публике, только когда злободневны. По ее словам, при смене политической обстановки в стране такой юмор становится неактуальным и перестает быть интересным.

Телеведущая отметила, отдает предпочтение номерам, которые были сняты тридцать лет назад, но до сих пор не потеряли эффективности воздействия на публику. Регина Дубовицкая заявила, что актуальная сценическая сатира из архива не связана с политикой. Женщина привела в пример "вечный юмор" Чарли Чаплина, над которым смеется ее внучка. Шутки Максима Галкина руководитель программы "Аншлаг" сочла не перспективными.

Напомним, что Максим Галкин показал фанатам новые усы. Необычный образ артиста шокировал фанатов. Супруг Аллы Пугачевой примерил растительность под носом, но быстро расстался с ней. Этим он успокоил поклонников, которые начали переживать из-за внешнего вида Максима Галкина.



