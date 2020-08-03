Отказавшаяся платить штраф Волочкова стала посмешищем для народа: Я балерина всея Руси

По решению суда, который состоялся 3 августа, Анастасия Волочкова должна уплатить штраф в размере 40 тысяч рублей за поездку в Нижегородскую область во время карантина. Итого балерине предстоит раскошелиться на 60 тысяч.

Ранее суд принял решение о том, что Анастасия Волочкова должна 20 тысяч рублей за отсутствие маски и перчаток во время поездки в Дивеево. Балерина заявила, что принципиально не станет уплачивать штраф, потому что не хочет, чтобы ее деньги уходили "в никуда, в государство".

Волочкова считает, что эти финансовые средства будет разумнее пустить на благотворительность, отдать нуждающимся или потратить на подготовку концерта. "Мне есть, куда их девать!" – восклицала она.

Пользователи Сети лишь насмехаются над балериной. Они не понимают, почему Анастасия устроила скандал из-за 20 тысяч. Другие решили в очередной раз высмеять пристрастие Волочковой показывать растяжку в любом месте. "Почему не на шпагате?" – поинтересовался подписчик телеграм-канала Life Shot. "Шпагат был в суде", – предположил другой.

Также балерина покорила многих своими высказываниями в ходе заседания. Во время беседы с судьей Анастасия отметила, что приехала в Нижегородскую область "поесть рыбки, помолиться и уехать домой". Кроме того, Волочкова намекнула, что она не самый богатый человек:

"У меня даже пенсии нет! А я балерина всея Руси!".

По мнению Анастасии Волочковой, ее ноги – это достояние всей страны. "А местные (жители Нижегородской области – Прим. ред.) поставили меня под угрозу!" – сказала она.