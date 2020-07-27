"Меня выставили пьяной сумасшедшей": униженная Волочкова разразилась гневной отповедью

Суд над Анастасией Волочковой, якобы нарушившей карантин, превратился в фарс. Десятки камер в зале, несоразмерный вине штраф в 20 тысяч рублей, отвратительные видеозаписи в интернете – все это так возмутило балерину, что она разразилась гневной отповедью.

"Многие в этот непонятный, сложный период карантина столкнулись с незаконно выписанными штрафами за его нарушение, – говорит Анастасия. – Я вижу, что люди не согласны и не понимают происходящего абсурда. Среди них и я".

"Я беспрепятственно приехала в село Дивеево (в Серафимо-Дивеевском монастыре в мощах почивает преподобный Серафим Саровский. – Прим. ред.) на машине, не ведая, что оно является запретной карантинной зоной, – продолжает Волочкова. – Приехала помолиться, как обычный прихожанин и паломник. Дивеевский монастырь – это место, в котором я чувствую определенную энергетику, куда приезжаю не за пиаром и без прессы. Перед поездкой я созвонилась со знакомыми местными жителями, и они меня уверили, что никакого карантина там нет – только рекомендовано ношение масок в общественных местах".

"Повторюсь, никаких КПП, блокпостов и оцепления перед въездом в Дивеево я не видела, – уверяет балерина. – Там я сходила на продолжительную службу в монастыре, где присутствовало очень много народу, и все были без масок. Побывала на святых источниках. Разумеется, если бы я знала о неснятом карантине, не стала ехать семь часов по жаре на машине. И тем более никоим образом не афишировала бы в соцсетях свое присутствие в святых местах".

"У храма многие люди просили меня сфотографироваться с ними, и я никому не отказала, – вздыхает Волочкова. – Ни один человек не сказал мне, что в селе карантин и надо уезжать. Напротив, все на перебой приглашали в свои дома, признавались в любви".

"После молебна, перед отъездом домой я заехала на обед к Ивану и его супруге в их частный дом, – вспоминает Анастасия. – Супруга Ивана встретила меня с радушием и теплом и как гостье старалась угодить. Она приготовила для меня рыбку, стол вообще ломился от угощений (не думала я, что этот кусочек рыбки обойдется мне неприятным приключением и штрафом в 20 тысяч рублей), Иван предложил вина. Мы беседовали на разные темы, просто общались".

"Вскоре туда бесцеремонно ворвались пятеро мужчин, двое из которых были в полицейской форме, – возмущается балерина. – Они не показали никаких документов и служебных удостоверений. Они набросились на меня с допросами, что я здесь делаю и как я сюда попала. Обвинили меня в том, что я нахожусь без маски и перчаток в данном населенном пункте, что нелегально пересекла границу карантина. Потом пытались подсунуть на подпись какие-то бумаги, начали бегать за мной и снимать происходящее на камеру мобильного телефона, хотя я приехала в гости – отдыхать, а не сниматься! Все это, на мой взгляд, напоминало выездной цирк, но только в конце истории аплодисментов не было".

"В отношении меня были составлены протоколы об административном правонарушении, – негодует Волочкова. – При этом у меня даже не попросили удостоверение личности! Не показали они и свои, дабы я могла удостовериться, что эти люди сотрудники полиции, а не городские сумасшедшие, купившие форму в военторге. Поэтому на их вопрос о том, как я сюда попала, с юмором ответила: мол, пробиралась лесными тропами, босиком по болотам и весям. С юмором же назвала себя и "балериной всея Руси".

"А потом эти сотрудники МВД слили в "Ютуб" ролик, в котором меня выставили в роли пьяной сумасшедшей, бегающей босиком по лесам и болотам. Это было такой низостью!" – шокирована артистка.

"Обвинения в мой адрес состояли исключительно из постов в "Инстаграм" местных жителей и продавцов магазина, где на фото я была без маски и не соблюдала социальную дистанцию в 1,5 метра, – отмечает балерина. – На их основе суд вменил мне штраф 20 тысяч, хотя в день отъезда из Дивеево я не была ни в каком магазине! Была лишь на молебне в храме, а затем в частном доме на обеде".

"Пусть этот штраф будет моей платой за веру и молитвы. А эта низость по отношению ко мне пусть остается на совести устроивших этот дешевый и мерзкий спектакль", – заключает Волочкова.