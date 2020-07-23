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Оштрафованная Волочкова о посещении монастыря в Дивееве: Я оказалась в эпицентре опасности!

Оштрафованная Волочкова о посещении монастыря в Дивееве: Я оказалась в эпицентре опасности!

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова понесла наказание за нарушение карантина. Суд решил, что балерина должна оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
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В конце июня Анастасия Волочкова отправилась в Нижегородскую область, где посетила монастырь. Балерина якобы не знала, что в регионе действует режим самоизоляции. Выдали артистку ее фотографии в "Инстаграм", сделанные в Дивееве. Против Волочковой завели дело об административном правонарушении.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

По словам бывшей примы Большого театра, ее оштрафовали за то, что она не надела защитную маску возле магазина, а также в частном доме друзей, куда наведались полицейские и составили протокол. Тогда балерина не стала подписывать документ, как она сама отмечает, из-за абсурдности ситуации.

Адвокату Волочковой якобы удалось доказать, что правоохранители составили протокол неверно. Балерина рассказала, что в документе неправильно указаны дата и места, где происходили события.

Также артистка уверена, что является жертвой в этой истории. Ведь ее якобы никто не оповестил о действующем в области карантине. По возвращении ей пришлось две недели соблюдать режим самоизоляции. "Это я оказалась в эпицентре опасности!" – считает Анастасия.

Автор: 23 июля 2020, 17:22 Источник: Instagram
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