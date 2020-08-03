Дочь Гузеевой разделась догола перед камерой

В "Сторис" блога дочери Ларисы Гузеевой появилось несколько провокационных видео. Ольга Бухарова снялась обнаженной во время проведения водных процедур.

Видимо, девушка решила устроить спа-день и провести несколько часов, сидя в ванне. Чтобы не было скучно, она включила музыку и отправилась смотреть видео в "Тик-Ток" и "Инстаграм". Параллельно Ольга Бухарова публиковала в личном блоге шуточные ролики с "инстамасками" и кадры с танцами под зажигательные треки.

Несмотря на то, что дочь Ларисы Гузеевой на всех видео предстала в обнаженном виде, ей удалось не "засветить" интимные части тела. Многие схватились за голову, увидев, чем занимается наследница артистки: что подумает мать?

Вероятнее всего, актриса воспримет забавы Оли спокойно. Стоит напомнить, что в ее возрасте звезда отличалась свободой нравов. В одном из интервью она рассказывала, что в молодости была той еще оторвой. Лариса Гузеева старается поддерживать дочь во всех начинаниях.

Например, недавно стало известно, что осенью прошлого года у Ольги Бухаровой был нервный срыв. На фоне проблем с психикой девушка устроила дома погром, разбив все вещи в своей комнате. Актриса поначалу была в шоке от поведения наследницы, но быстро "оттаяла" и помогла ребенку вернуться к нормальной жизни.

Ольга старается быть независимой и не брать денег у матери. Девушка зарабатывает репетиторством – она почти в совершенстве знает английский. Также дочь Ларисы Гузеевой предпочитает жить не с семьей, а с бойфрендом, с которым встречается уже больше года, сообщает РИА ФАН.