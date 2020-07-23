Дочь Гузеевой шокировала поведением: Пьет, курит и живет за мамин счет

Дочь Ларисы Гузеевой шокировала пользователей Сети поведением. Поклонники просят телеведущую всерьез заняться воспитанием наследницы.

В своем инстаграм-аккаунте Ольга Бухарова разместила серию провокационных фотографий. На снимках девушка предстала в откровенном наряде и похвасталась пирсингом на лице. Также дочь Ларисы Гузеевой призналась в любви к алкоголю.

Посты девушки вызвали бурное обсуждение. Пользователи назвали поведение Бухаровой неприемлемым. По их словам, Ольга курит, пьет и живет за мамин счет. "Гузеева смеется над другими, а сама не видит, что с ее ребенком!" – возмутился комментатор.

Дочь телеведущей с иронией отреагировала на замечание пользователя. Девушка заявила, что больше нее пьет только актер Александр Петров, и сопроводила свои слова снимком звезды сериала "Полицейский с Рублевки" с его коллегой Сергеем Буруновым.

Отметим, что через некоторое время Бухарова удалила снимки. Стало ли Ольге стыдно, или на нее повлияла мать, неизвестно. Сейчас личный блог наследницы звезды пуст.

Напомним, что девушка родилась в браке телеведущей Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова. Ольга отличается непростым характером. В феврале этого года у наследницы артистки случился срыв: в порыве гнева она разгромила свою комнату.