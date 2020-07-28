Гузеева сделала официальное заявление по поводу своего участия в "Доме-2"

28 июля программе "Давай поженимся!" исполнилось 12 лет. В каждом выпуске одному жениху или невесте предлагается сделать выбор из трех претендентов на руку и сердце. Все они соответствуют требованиям героя к своей половинке.
Лариса Гузеева пришла в передачу в октябре 2008 года, сменив Дарью Волгу. Продюсерам хотелось добавить скандальности, провокационности и дерзости проекту для домохозяек. И зная, что Гузеева за словом в карман не полезет, пригласили ее в кресло ведущей. Эта бой-баба может и крепкое словцо вставить, и пожурить, и поучить.
Примерно эти же качества требуются ведущему реалити-шоу "Дом-2". Поэтому Гузеева там смотрелась бы органично. Хотя ей уже 61 год, а тому же Антону Беккужеву, который сегодня ведет выпуски с Сейшел, всего 27. Он ровесник сына Ларисы Гузеевой Георгия!
Но контракт Гузеевой на Первом канале не позволяет ей участвовать в проектах конкурентов. Поэтому свое участие в молодежном реалити-шоу Лариса категорически отвергла. За последние дни она это повторила много раз!
"Трое суток достают вопросом про "Дом-2". Ну нет, конечно. Я что, мыла поела? – сделала заявление актриса. – Всем спасибо за переживание". Она поставила точку в этом вопросе.
Стоит напомнить, что слухи о приглашении Гузеевой на телестройки любви возникли после объявленного там кастинга на роль нового ведущего. И кто-то выдал желаемое за действительное.
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