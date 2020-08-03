Адвокат Ефремова назвал число свидетелей смертельного ДТП

Как сообщает телеканал "360°", адвокат Михаила Олеговича предполагает, что судебное разбирательство продлится до осени этого года. Уже несколько человек дают показания как свидетели смертельного ДТП в центре Москвы.
Несмотря на уверенность представителя актера, противоположным мнением обладает вторая сторона разбирательства. Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский высказался, что суд над Михаилом Ефремовым закончится уже в августе.
"Вы знаете, я неоднократно говорил: человек очень сильно переживает за смерть человека. Еще раз говорю: это не зависит от его виновности", – заявил Эльман Пашаев в одном из интервью.
Напомним, что Михаил Олегович стал участником смертельного ДТП в центре столицы. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон.
Авария была серьезной, однако Ефремов не пострадал, а лишь отделался легким испугом. А вот 57-летний курьер из Рязани Сергей Захаров был экстренно доставлен в НИИ имени Склифосовского. На следующий день он скончался.
Ранее представитель Михаила Ефремова признавался, что дело актера является одним из самых легких в его практике. Эльман Пашаев уверен, ситуацию сильно раздули, чтобы сделать из этого настоящую сенсацию.
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