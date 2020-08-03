"Чувствую себя как девочка!": Муцениеце преобразилась после развода

Агата Муцениеце похвасталась тем, что похудела. Актриса сбросила лишние килограммы в санатории.

Знаменитость провела пять дней в подмосковном пансионате. По словам артистки, она поехала туда, потому что нужны были очистка организма и психологическая разгрузка.

Агата Муцениеце рассказала, как проводила время. Она отметила, что это было похоже на отдых героини Людмилы Гурченко в фильме "Любовь и голуби". Звезда загорала, посещала процедуры, делала массаж, соблюдала овощную диету.

Такой отдых дал свои плоды: экс-супруга Павла Прилучного похудела на два с половиной килограмма. "Чувствую себя как девочка!" – призналась Муцениеце. При росте 170 сантиметров Агата весит 54 килограмма.

Напомним, что знаменитость тяжело переживает развод. Отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного были далеки от идеала. Артисты часто ссорились, а под конец супружеской жизни вовсе устроили скандал. В июне звездная пара распалась.

По слухам, бывший супруг Агаты Муцениеце закрутил роман с актрисой Мирославой Карпович, известной по сериалу "Папины дочки". По имеющейся информации, он с детьми и новой пассией провел отпуск в Крыму. Однако артисты эти данные не подтверждают, хотя на отдыхе их сфотографировали вместе.