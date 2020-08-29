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Молодая певица снискала сумасшедшую популярность после унижения Аллегровой

Молодая певица снискала сумасшедшую популярность после унижения Аллегровой

Ирина Аллегрова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Когда Клава Кока начинала карьеру певицы, исполнительница хита "Шальная императрица" раскритиковала ее. Ирина Аллегрова обесценила вокальные данные девушки.
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Клава Кока всегда хотела стать знаменитой и шла к мечте, участвуя в вокальных поединках. На всероссийском конкурсе "Фактор А" Ирина Аллегрова оценила талант Клавы не лучшим образом.

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 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

"Вы для чего поете и для кого? Пойте для друзей и родителей, но не выходите на большую сцену", – высказалась член жюри. Очевидно, что именитая певица решила, что Клава Кока бездарна и шоу-бизнес для нее не достижим. Своим высказыванием звезда пояснила, что вокал начинающей певицы недостоин того, чтобы звучать для большой публики.

Девушку два раза не допускали к участию в шоу "Голос", которое продюсирует Юрий Аксюта. Также Клава Кока провалилась на этапе отбора в шоу "Х-фактор. Главная сцена 2". Но ни эти неудачи, ни жесткое заявление Ирины Аллегровой не остановили юную певицу в стремлении стать популярной. Сейчас Клава Кока популярная артистка лейбла "Black Star Inc.", ее песни занимают первые строчки отечественных хит-парадов.

Напомним, что Ирина Аллегрова улетала к шаману, чтобы родить. У специалиста по общению с духами певицу ожидал специальный ритуал в Новой Зеландии. По словам шамана, после сеанса женщина должна была забеременеть. Однако ожидания не оправдались. Общий ребенок с танцовщиком Игорем Капустой у Ирины Аллегровой на свет не появился.

Автор: 29 августа 2020, 16:54 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аллегрова вышла на сцену в халате

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

светитень
Ответить
убогий писк у вас песней зовется?! в подворотне подвывать сойдет чтобы в шляпу милостыню подавали.
1

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