Молодая певица снискала сумасшедшую популярность после унижения Аллегровой

Когда Клава Кока начинала карьеру певицы, исполнительница хита "Шальная императрица" раскритиковала ее. Ирина Аллегрова обесценила вокальные данные девушки.



Клава Кока всегда хотела стать знаменитой и шла к мечте, участвуя в вокальных поединках. На всероссийском конкурсе "Фактор А" Ирина Аллегрова оценила талант Клавы не лучшим образом.

"Вы для чего поете и для кого? Пойте для друзей и родителей, но не выходите на большую сцену", – высказалась член жюри. Очевидно, что именитая певица решила, что Клава Кока бездарна и шоу-бизнес для нее не достижим. Своим высказыванием звезда пояснила, что вокал начинающей певицы недостоин того, чтобы звучать для большой публики.

Девушку два раза не допускали к участию в шоу "Голос", которое продюсирует Юрий Аксюта. Также Клава Кока провалилась на этапе отбора в шоу "Х-фактор. Главная сцена 2". Но ни эти неудачи, ни жесткое заявление Ирины Аллегровой не остановили юную певицу в стремлении стать популярной. Сейчас Клава Кока популярная артистка лейбла "Black Star Inc.", ее песни занимают первые строчки отечественных хит-парадов.

Напомним, что Ирина Аллегрова улетала к шаману, чтобы родить. У специалиста по общению с духами певицу ожидал специальный ритуал в Новой Зеландии. По словам шамана, после сеанса женщина должна была забеременеть. Однако ожидания не оправдались. Общий ребенок с танцовщиком Игорем Капустой у Ирины Аллегровой на свет не появился.