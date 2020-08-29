"Раскрою вам один секрет": участница "Дома-2" разоблачила фальшь на телестройке

Звезда шоу "Дом-2" Маргарита Ларченко заявила, что на проекте нет настоящей любви. Она рассказала, что над участниками там ставят опыты.

Экс-участница телестройки поведала в своем инстаграм-аккаунте, что все отношения в шоу "Дом-2" являются ненастоящими. Она отметила, что участники совершают поступки, которые никогда бы не совершили в реальной жизни. По мнению девушки, причиной тому то, как заставляют вести себя участников.

В итоге ребята теряют чувство реальности, круглые сутки находясь в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми под прицелом телекамер. Из-за отсутствия выбора люди начинают любовные отношения с теми, кто никогда бы им не понравился за периметром. Также Маргарита Ларченко заявила, что огромную роль играют редакторы шоу "Дом-2", которые подталкивают участников к определенным поступкам.

"Раскрою вам один секрет, что значит любить на телепроекте "Дом-2". Любовь там – она не похожа на реальную. Я считаю на проекте любовь ненастоящая. Честно... На проекте происходит профессиональная деформация. Отсюда ребята и пары, которые абсолютно неожиданно становятся вместе", – разоблачила телестройку звезда шоу.

Также девушка вспомнила свои отношения с Ильей Яббаровым. Маргарита Ларченко рассказала, что когда их отпустили на отдых за периметр, она не узнала возлюбленного, он был другим человеком. Участнице шоу "Дом-2" бросились в глаза недостатки избранника. Когда же она начала контролировать свою реальность, в паре пошли разлады.

"Когда отношения только начинаются, вы просто наслаждаетесь друг другом. А когда вы уже задумываетесь о будущем, тогда необходимо решать финансовые и жилищные вопросы. Я считаю, что каждая адекватная женщина будет спрашивать об этом у своего мужчины", – ранее признавалась звезда шоу "Дом-2".

