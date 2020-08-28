Вцепившегося в красивую брюнетку Топалова заподозрили в измене Тодоренко

В последнее время певец стал часто публиковать совместные фото со спортсменкой на своей странице в "Инстаграм". На последнем снимке с катка артист крепко обнимает девушку за талию, а другой рукой держит ее руку.
Некоторые фолловеры Влада Топалова забили тревогу, отмечая, что тот слишком много времени и внимания уделяет Елене Ильиных. Они предположили, что даже больше, чем жене – ведущей Регине Тодоренко.
Особенно мнительные подписчики и вовсе посчитали, что исполнитель изменяет супруге. Примечательно, что Тодоренко участвует в том же шоу и выходит на лед в паре с фигуристом Романом Костомаровым. Теледива тоже публикует в своем микроблоге много совместных фото с партнером.
Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались осенью 2018 года, а уже зимой популярная ведущая стала матерью. Регина тщательно скрывала беременность, но когда живот вырос настолько, что его было невозможно прятать под свободной одеждой, сообщила радостную новость.
Звездная пара признавалась, что в их отношениях кипят настоящие страсти. Ведь у каждого непростой характер. К тому же, в первое время молодым родителям пришлось нелегко с новой для себя жизненной ролью. К счастью, Владу Топалову с супругой хватает мудрости долго не хранить обиды друг на друга.
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Хочу папика
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.