Вцепившегося в красивую брюнетку Топалова заподозрили в измене Тодоренко

Влад Топалов вызвал негодование поклонников снимком с фигуристкой Еленой Ильиных. Певцу приписывают роман с партнершей по шоу Первого канала "Ледниковый период".

В последнее время певец стал часто публиковать совместные фото со спортсменкой на своей странице в "Инстаграм". На последнем снимке с катка артист крепко обнимает девушку за талию, а другой рукой держит ее руку.



Некоторые фолловеры Влада Топалова забили тревогу, отмечая, что тот слишком много времени и внимания уделяет Елене Ильиных. Они предположили, что даже больше, чем жене – ведущей Регине Тодоренко.

Особенно мнительные подписчики и вовсе посчитали, что исполнитель изменяет супруге. Примечательно, что Тодоренко участвует в том же шоу и выходит на лед в паре с фигуристом Романом Костомаровым. Теледива тоже публикует в своем микроблоге много совместных фото с партнером.

Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались осенью 2018 года, а уже зимой популярная ведущая стала матерью. Регина тщательно скрывала беременность, но когда живот вырос настолько, что его было невозможно прятать под свободной одеждой, сообщила радостную новость.

Звездная пара признавалась, что в их отношениях кипят настоящие страсти. Ведь у каждого непростой характер. К тому же, в первое время молодым родителям пришлось нелегко с новой для себя жизненной ролью. К счастью, Владу Топалову с супругой хватает мудрости долго не хранить обиды друг на друга.