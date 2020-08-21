Рожающая Регина Тодоренко впала в истерику после слов врача

Регина Тодоренко постепенно возвращается в публичное пространство после оглушительного скандала, в котором сильно подмочила свою репутацию. Популярная ведущая приняла участие в развлекательном шоу "Блеф". Ее партнером стал блогер Kyivstoner.
Суть передачи в том, что два участника (обычно представители отечественного шоу-бизнеса) рассказывают друг другу истории, подчас совершенно невероятные. Цель каждого – отгадать, правдива история или нет. Если участник отгадывает, он получает очко. Кто набирает больше очков, тот и побеждает.
В рамках шоу Регина Тодоренко решилась рассказать об инциденте, который случился с ней во время родов. Она припомнила, как накануне съела пять килограммов раков, потом у нее отошли воды, начались схватки, и они с мужем, популярным исполнителем Владом Топаловым отправились в роддом.
Регина так нервничала, что у нее снова разыгрался аппетит. По дороге в госпиталь супруги заехали в ресторан, где угостились пастой карбонара. Когда знаменитости оказались в клинике, случился крайне неприятный инцидент.
"Обычно роженицам ставят клизму, а ко мне зашла врач и сказала: "Давайте начнем рожать". Я очень переживала, потому что рядом был муж, а если не ставят клизму, то мы знаем, что может случиться. Я спросила врача: "Клизму делать будем?" Она: "Нет-нет. У нас же все естественно". Я заулыбалась и начала истерить: "Сделайте клизму! Я же с мужем! Умоляю, поберегите нашу личную жизнь. Мне с ним всю жизнь жить!" Я допросилась", – откровенно рассказала ведущая.
Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались осенью 2018 года, а уже зимой популярная ведущая стала матерью. Регина тщательно скрывала беременность, но когда живот вырос настолько, что его было невозможно прятать под свободной одеждой, сообщила радостную новость.
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