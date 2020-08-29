Стала известная главная слабость Заворотнюк: Не может без него жить

Дочь "моей прекрасной няни" заявила о своем влечении. Анна Заворотнюк призналась, что зависима от вкусовых предпочтений.



Модель внимательно следит за фигурой и старается поддерживать ее стройность. Для похудения девушка не использует диеты, она питается здоровой пищей и регулярно занимается спортом. Однако и у нее есть слабость, которая идет наперекор принципам о правильном питании. Анна Заворотнюк поделилась с фанатами информацией о том, что любит сладкое и практически не может без него жить.

Несмотря на тягу к калорийным сладостям, наследница актрисы старается прислушиваться к организму и выбирать еду на основе внутренних потребностей. Сейчас перед Анной стоит цель – сделать тело рельефным. Для этого девушке приходится уделять время тренировкам каждый день.

"В начале спорт даётся через силу, но потом ты и твоё тело втягиваетесь и не позанимавшись, вы чувствуете потребность в движении. Так что буду и дальше идти вперёд к своему идеалу.", – писала Анна Заворотнюк в своем инстаграм-аккаунте. Модель регулярно радует подписчиков снимками, на которых демонстрирует красоту тела.

Напомним, что ранее у девушки были комплексы. Инстадива сообщила, что веснушки, которыми наградила ее природа, расстраивали ее. Модель мечтала иметь идеальную кожу без пигментных пятен и считала конопушки на лице своим недостатком. Сейчас же Анна Заворотнюк расценивает веснушки как свою изюминку, и старается подчеркивать их наличие.