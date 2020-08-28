"Будь здорова": дочь Заворотнюк показала любимую женщину

28 августа бабушке Анны, Валентине Борисовне, исполняется 77 лет. С самого утра мама Анастасии Заворотнюк получает поздравления от близких и друзей.
В личном микроблоге Анна посвятила родственнице несколько теплых слов. "Ты украшаешь этот мир своей прекрасной душой, моя красавица", - написала девушка, опубликовав семейный снимок в "Сторис". Также Заворотнюк-младшая пожалела любимой бабушке здоровья.
Отметим, что Валентина Борисовна сейчас все свое время и внимание уделяет дочери, которая, по слухам, серьезно больна. По некоторым данным у актрисы Анастасии Заворотнюк рак мозга.
Как писали "Дни.ру", представителям прессы удалось пообщаться с соседями семейства Заворотнюк. Жители поселка, в котором находится особняк знаменитости, уверены, что актриса в борьбе с онкологией добилась успеха. Более того, вскоре Анастасия Заворотнюк может вернуться к работе.
Отметим, что вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" муссируется множество порой противоречивых слухов. Ранее, например, появилась информация о том, что болезнь оставила след на внешности и здоровье Заворотнюк, дескать, артистка прежней уже не будет и в профессию не вернется. Родные знаменитости комментариев не дают, они считают, что подобные вопросы касаются только семьи.
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