Фото отощавшей Заворотнюк вызвало бурные обсуждения в Сети

Наследница онкобольной актрисы Анна Заворотнюк показала подписчикам кадры, которые заставили их волноваться. Некоторые посчитали, что она слишком увлеклась диетами.

На кадрах, опубликованных в инстаграм-аккаунте девушки, она позирует на набережной в специальном спортивном комбинезоне. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что научиться серфить – ее давняя мечта. По словам Анны, ее завораживают люди, которые с легкостью скользят на досках по волнам.

Большинство подписчиков восхитились девушкой, сравнив ее с супергероиней и отметив, что у нее идеальная фигура. Однако некоторых пользователей Сети напугало то, как отощала Анна Заворотнюк.

Россияне забеспокоились за здоровье девушки. "Такая худенькая! Немножко поправиться нужно!", "Ножки-ниточки!". Были и те, кто посчитал, что Анна Заворотнюк скинула килограммы на нервной почве из-за болезни матери.

Кроме того, некоторое время назад она заподозрила, что заразилась коронавирусом. К счастью, недуг оказался не COVID-19, а сильной простудой.

Напомним, старшая дочь актрисы – 24-летняя Анна Заворотнюк – окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Затем она вернулась в Москву и теперь проявляет свои таланты в социальных сетях. Люди заходят на ее страницу в "Инстаграм", дабы узнать новости о состоянии Анастасии Заворотнюк.