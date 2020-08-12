Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Фото отощавшей Заворотнюк вызвало бурные обсуждения в Сети

Фото отощавшей Заворотнюк вызвало бурные обсуждения в Сети

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Наследница онкобольной актрисы Анна Заворотнюк показала подписчикам кадры, которые заставили их волноваться. Некоторые посчитали, что она слишком увлеклась диетами.
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На кадрах, опубликованных в инстаграм-аккаунте девушки, она позирует на набережной в специальном спортивном комбинезоне. Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что научиться серфить – ее давняя мечта. По словам Анны, ее завораживают люди, которые с легкостью скользят на досках по волнам.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Большинство подписчиков восхитились девушкой, сравнив ее с супергероиней и отметив, что у нее идеальная фигура. Однако некоторых пользователей Сети напугало то, как отощала Анна Заворотнюк.

Россияне забеспокоились за здоровье девушки. "Такая худенькая! Немножко поправиться нужно!", "Ножки-ниточки!". Были и те, кто посчитал, что Анна Заворотнюк скинула килограммы на нервной почве из-за болезни матери.

Кроме того, некоторое время назад она заподозрила, что заразилась коронавирусом. К счастью, недуг оказался не COVID-19, а сильной простудой.

Напомним, старшая дочь актрисы – 24-летняя Анна Заворотнюк – окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Затем она вернулась в Москву и теперь проявляет свои таланты в социальных сетях. Люди заходят на ее страницу в "Инстаграм", дабы узнать новости о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Автор: 12 августа 2020, 18:20 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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