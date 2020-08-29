"Хватит играть!": маленький сын вьет веревки из Маликова

Дмитрий Маликов устроил для домочадцев концерт. Композитор музицировал на рояле, в то время как его близкие веселились.

Милое и смешное видео опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта дочь Дмитрия Маликова Стефания. В какой-то момент семейного времяпровождения к певцу подбежал его двухлетний сын Марк. Мальчик стал кричать и диктовать свои правила: "Папа! Хватит! Хватит играть!".

За кадром слышан заливистый смех Стефании. Девушка души не чает в младшем брате. Выяснилось, что мальчика не устроило то, что именно играл его знаменитый отец. После того, как малыш выразил недовольство, Дмитрий Маликов начал наигрывать бойкую веселую мелодию. Марк тут же принялся весело танцевать.

Музыкант обожает сына. 50-летний исполнитель часто проводит время с ребенком: учит его играть на фортепиано, гуляет, поет и танцует с ним. Дмитрий Маликов публикует в соцсетях забавные фото и видео с наследником, которые неизменно вызывают восторг у поклонников.

Напомним, Марк появился на свет в 2018 году в одной из петербургских клиник. Ребенка выносила и родила суррогатная мать. Дмитрий Маликов и его супруга Елена скрывали ото всех, что готовятся вновь стать родителями. Даже старшие дети и родственники не были в курсе перемен в жизни артиста.

У Дмитрия Маликова и его супруги есть также двое дочерей. Старшую, Ольгу, Елена родила до встречи с артистом, но он считает девочку родной. В 2000 году у пары появилась Стефания.

