Россияне растаяли от фото Маликова с сыном

Певец провел день с сыном и поделился снимками с поклонниками. Марк был одет в пуховые штаны и черную куртку с мехом. Рядом с ним находился звездный отец, который давал малышу хлебные крошки, чтобы тот кормил обитателей пруда.
"Знакомимся с природой, кормим уточек и лебедей", – рассказал Дмитрий Маликов. Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Они в очередной раз убедились в том, что артист – просто идеальный отец.
Они и раньше считали певца идеальным папой, а теперь в этом убедились. "Фото прелесть! Димочка, Молодцы! Димуля и Маркуша! Красивые кадры", "Такой большой, даже не верится", Какая милота", "Ой, у меня тоже дочки любят это дело", – прокомментировали пост звезды подписчики.
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