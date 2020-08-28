"Это было как спектакль": подробности свадьбы дочери Яковлевой

Дочь Алены Яковлевой и музыкант Иван Замотаев сыграли свадьбу в живописной Подмосковной усадьбе Суханово. По словам артистки, важное событие прошло на высшем уровне. Гостями торжества стали 130 человек. Среди приглашенных было много известных актеров – Мария Порошина, Павел Каплевич, Наталья Громушкина и многие другие.
Молодые сами организовывали торжество, не подключая звездных родственников. В итоге все получилось очень красиво и празднично: гости остались довольны. "Но все равно это было как спектакль, в хорошем смысле этого слова. Эдакое театральное действие", – поделилась Алена Яковлева.
Простая идея свадьбы нашла интересное и стильное воплощение. Выездная регистрация брака прошла в ротонде – в заключение росписи на молодых посыпались цветные листья. Звезда отметила, что жених и невеста выглядели потрясающе. Мария Козакова за вечер сменила два платья. Невесте пришлось немного понервничать, прежде чем выбрать наряд своей мечты.
Маша вместе с мамой выбирала подвенечный наряд. "Нам неожиданно предложили взять наряд напрокат в салоне. На торжественной регистрации она была в нем – роскошное платье с длинным шлейфом. А после регистрации переоделась в другое. Маша вообще минималистка – не любит кружев, газа, поэтому выбрала простое платье, но подчеркивающее ее природную красоту", – рассказала актриса.
Что касается подарков жениху и невесте, то гости не стали оригинальничать. По словам Алены Яковлевой, некоторые дарили картины, столовые приборы, но в основном это были конверты с деньгами.
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