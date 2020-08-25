Дочь актрисы Яковлевой сыграла свадьбу с артистом

27-летняя дочь Алены Яковлевой и Кирилла Козакова вышла замуж. Избранником Марии стал актер и музыкант Иван Замотаев.

Влюбленные оформили отношения, вероятно, еще 18 августа. Об этом сообщила сама Мария Козакова. "Давно не помню такого настоящего творческого процесса, зачастую в театре и кино не встретишь людей, так болеющих за свою работу", – отметила молодая актриса, поблагодарив всех, кто помогал ей в организации свадьбы.

В Сети появились фотографии и видео с торжества. Пара не пошла ЗАГС, а заказала выездную регистрацию брака. На празднике присутствовали лишь самые близкие и друзья. Мария Козакова выбрала белое платье с открытыми плечами, а Иван Замотаев – классический костюм темного цвета и светлую рубашку.

Актриса Алена Яковлева одобрила выбор дочери. "Он открытый, добрый, талантливый парень. И, кажется, очень привязан к Маше. Они не ругаются, не ссорятся. Для меня самое главное, что дочери комфортно", – отметила известная артистка.

А вот многие поклонники с сомнением отнеслись к решению Марии Козаковой выйти замуж за Ивана Замотаева. Судя по комментариям в Сети, фанатам не понравилось, что избранник 27-летней артистки оказался на десять лет ее старше.

Не добавило оптимизма и то обстоятельство, что для Ивана этот брак оказался третьим. Более того, особо сведущие пользователи сообщили, что у него есть сын Дмитрий.

Говорят, Мария Козакова и Иван Замотаев познакомились два года назад на кинофестивале в Ессентуках. После свадьбы влюбленные поселились в загородном доме Алены Яковлевой. Впрочем, это только на время.

Напомним, что дочь появилась у Алены Яковлевой в первом браке – с Кириллом Козаковым. Они часто ссорились, и даже когда звезда узнала, что ждет ребенка, ничего не изменилось. Актриса решила уйти от мужа. Лишь когда Марии исполнилось 14 лет, отец начал участвовать в ее жизни.