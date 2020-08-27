Счастливую Яковлеву сняли в компании бывшего мужа: Океан счастья и любви

Алена Яковлева поделилась с поклонниками снимками со свадьбы дочери. Торжество прошло в минувшие выходные.

В 1991 году Алена Яковлева вышла замуж за актера Кирилла Козакова. Вскоре у возлюбленных родилась дочь Мария. Рождение ребенка разрушило их отношения. Позже актриса рассказывала, что ушла от мужа, потому что он не был готов к семейной жизни. Кирилл начал принимать участие в воспитании дочери, когда ей исполнилось 14 лет.

Очевидно, сейчас Мария хорошо ладит с отцом, ведь она пригласила его на свадьбу. Козаков занял место рядом с бывшей женой. Алена, вероятно, тоже больше не обижается на Кирилла. Она чувствовала себя комфортно в компании экс-возлюбленного.

Родители безмерно счастливы за наследницу. Под снимками, которые были сделаны на свадьбе, Алена написала: "Океан счастья и любви".

Пользователи Сети поздравили семейство с событием, а также одарили комплиментами актрису и ее дочь. "Удивительно красивая и талантливая девочка", "Алена, вы прекрасны", "Наряд шикарный", "Желаю счастья", – написали поклонники.

Напомним, Мария, как и мама, является актрисой Московского академического театра сатиры. Также девушка снялась в 20 фильмах. В 2018 году она была ведущей прогноза погоды на телеканале "ТВ Центр".