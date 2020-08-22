Волочкова показала свои дыньки на камеру

Напомним, всеми известная танцовщица попала в неприятную ситуацию. Анастасия Волочкова пытается выиграть судебное дело, связанное с ее поездкой в Дивеево.
Прима-балерина отправилась на экскурсию в Дивеевский монастырь во время бушующей пандемии коронавируса. Теперь звезда пытается доказать тот факт, что находилась на территории села законно.
Волочкова даже планировала продать любимую купель, чтобы выплатить внушительный штраф. Пока суд не вынес окончательного решения, Анастасия продолжает тратить деньги на себя любимую.
Накануне прима-балерина посетила столичный рынок. Волочкова прибыла на овощную базу, чтобы собрать корзину свежих продуктов для семейного ужина.
Для того, чтобы поклонники не сомневались в качестве выбранных ингредиентов, Анастасия опубликовала шутливую фотографию. Танцовщица показала всему "Инстаграм" свои дыньки.
Более того, прима-балерина раскрыла рецепт своего любимого блюда. Оказалось, что Волочкова отдает предпочтение самым простым салатам.
"Прелестный вечер! Шпинат на пару с тертым сыром", – подписала фотографии Анастасия.
Многочисленные фанаты восхитились рационом балерины и посетовали, что никогда не смогли бы соблюдать столь жесткую диету.
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