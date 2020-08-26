Обнажившаяся Волочкова похвасталась идеальным телом

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте серию фотографий в ярком купальнике. На кадрах она то плескается в море, то парится в бане. Судя по снимкам, к пляжному сезону Анастасия Волочкова отлично подготовилась.
На фото видно, что танцовщица сильно похудела и подтянула мышцы. "Это лето для меня особенное", – отметила знаменитость. Она намекнула, что отдыхает в компании своего жениха. Якобы, изменения в фигуре напрямую связаны с гармонией в любовных отношениях. Однако хейтеры считают, что Анастасия Волочкова лукавит.
Ранее звезда рассказала, что скоро выйдет замуж. В Сети же говорят, что это всего лишь пиар для привлечения внимания публики, либо фантазии балерины. Анастасия Волочкова хотела закатить пышную вечеринку и приобрести аж семь платьев к торжеству.
Ранее прима-балерина раскрыла рецепт своего любимого блюда. Оказалось, что Анастасия Волочкова отдает предпочтение самым простым салатам. "Прелестный вечер! Шпинат на пару с тертым сыром", – подписала фотографии танцовщица. Многочисленные фанаты восхитились рационом звезды и посетовали, что никогда не смогли бы соблюдать столь жесткую диету.
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