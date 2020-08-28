Близкий друг дал важное обещание больному Борису Корчевникову

Тревожные слухи муссируются вокруг Бориса Корчевникова. Говорят, у популярного телеведущего серьезные проблемы со здоровьем, якобы он теряет слух.

Впервые о нездоровье Бориса Корчевникова заговорили пять лет назад. Якобы тогда у звезды сериала "Кадетство" обнаружили в голове опухоль. Артисту сделали трепанацию черепа. Операция прошла успешно, казалось, больше здоровью Бориса Корчевникова ничто не угрожает.

Однако недавно снова заговорили о том, что у популярного телеведущего серьезные проблемы. Несколько месяцев назад особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Борис Корчевников сильно располнел. Фанаты заподозрили, что артист прибавил в весе из-за гормональной терапии.

Но спустя недели Борис Корчевников похудел, вернув прежнюю подтянутую фигуру. Но, говорят, расслабляться рано. Ходят слухи, что артист будто бы теряет слух.

Журналисты связались с другом семьи ведущего шоу "Судьба человека", диктором, шоуменом, ведущим, экспертом на различных телешоу Владимиром Березиным, чтобы узнать, что на самом деле происходит с артистом. Тот оказался немногословен.

Владимир Березин признался, что разговаривал с матерью Бориса Корчевникова. Близкие, как он подчеркнул, не хотят разглашать никакой информации. По словам Березина, речь идет о нюансах и подробностях, неизвестных публике, которые он, как человек близкий к семье, дал обещание не рассказывать.

Напомним, о том, что якобы у Бориса Корчевникова проблемы со слухом, рассказали участники съемок программы "Судьба человека". По их словам, телеведущий практически ничего не слышит и якобы читает ответы гостей по губам. При этом, как они утверждают, ведущий получает подсказки редакторов с помощью планшета.