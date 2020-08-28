Родственники не забрали из крематория урну с прахом Легкоступовой

Как говорят сотрудники крематория, весь процесс по превращению тела человека в горсть серого пепла занимает около двух часов. После этого прах запаивается в герметичную капсулу и отдается родственникам. "Урну с прахом мы пока не забрали из крематория, – сообщил Станислав. – Думаю, сделаем это на днях. И потом будем думать о том, как и где пройдут похороны. Есть несколько разных идей".
Вдовец Юрий Фирсов уверяет, будто певица просила развеять ее прах над Атлантикой возле любимого испанского острова Тенерифе. Но Станислав Бриль к этой идее относится скептически. "Люди, когда лежат в объятиях друг друга, могут что угодно фантазировать, – говорит он. – Решение будет принимать Анэтта (дочь певицы – Прим. ред.)".
30 декабря Валентине Легкоступовой исполнилось бы 55 лет. Возможно, церемония захоронения будет приурочена к этой дате.
Напомним, о том, что тело исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой было решено кремировать, ее друзья и коллеги узнали после отпевания. "Кремировали. Я спросила у служителя. Сначала не поняла, почему уехал гроб… И спросила, почему маму вывезли. Когда вывезли маму, я сразу поняла, что сейчас будет то, что ее глубоко травмирует", – сообщила журналистам побывавшая на траурной церемонии певица Наталья Штурм.
Рассказал Станислав Бриль и о состоянии мамы Валентины Легкоступовой – 72-летней Галины Ивановны. Она с трудом держалась на церемонии прощания с дочерью и убитой горем женщине даже пришлось вызывать "скорую". "Как может чувствовать себя человек после такого горя? – задает риторический вопрос Станислав. – Конечно, плохо. Мы, разумеется, поддерживаем ее. Она жила в Феодосии, но сегодня вместе с нами".
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.