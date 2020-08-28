Родственники не забрали из крематория урну с прахом Легкоступовой

С момента кремации Валентины Легкоступовой прошло уже 8 дней. Но когда и где состоятся похороны любимой народом певицы? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил у зятя артистки Станислава Бриля, который занимался организацией траурной церемонии в похоронном доме-некрополе "Троекурово".

Как говорят сотрудники крематория, весь процесс по превращению тела человека в горсть серого пепла занимает около двух часов. После этого прах запаивается в герметичную капсулу и отдается родственникам. "Урну с прахом мы пока не забрали из крематория, – сообщил Станислав. – Думаю, сделаем это на днях. И потом будем думать о том, как и где пройдут похороны. Есть несколько разных идей".

Вдовец Юрий Фирсов уверяет, будто певица просила развеять ее прах над Атлантикой возле любимого испанского острова Тенерифе. Но Станислав Бриль к этой идее относится скептически. "Люди, когда лежат в объятиях друг друга, могут что угодно фантазировать, – говорит он. – Решение будет принимать Анэтта (дочь певицы – Прим. ред.)".

30 декабря Валентине Легкоступовой исполнилось бы 55 лет. Возможно, церемония захоронения будет приурочена к этой дате.

Напомним, о том, что тело исполнительницы хита "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой было решено кремировать, ее друзья и коллеги узнали после отпевания. "Кремировали. Я спросила у служителя. Сначала не поняла, почему уехал гроб… И спросила, почему маму вывезли. Когда вывезли маму, я сразу поняла, что сейчас будет то, что ее глубоко травмирует", – сообщила журналистам побывавшая на траурной церемонии певица Наталья Штурм.

Рассказал Станислав Бриль и о состоянии мамы Валентины Легкоступовой – 72-летней Галины Ивановны. Она с трудом держалась на церемонии прощания с дочерью и убитой горем женщине даже пришлось вызывать "скорую". "Как может чувствовать себя человек после такого горя? – задает риторический вопрос Станислав. – Конечно, плохо. Мы, разумеется, поддерживаем ее. Она жила в Феодосии, но сегодня вместе с нами".