Какой ужас: люди падают в обморок у гроба Легкоступовой

На Троекуровском кладбище Москвы продолжается прощание с Валентиной Легкоступовой. У гроба собрались родные, коллеги и поклонники певицы. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Пожилую маму Валентины Легкоступовой врачи привезли в коляске уже после начала прощания. С ней постоянно находились несколько медиков, а внучка Анетта Бриль то и дело протягивала бабушке воду. Было видно, что мать покойной держится из последних сил, прикрывая глаза черным платком.

Но в итоге помощь врачей потребовалась не ей, а одной из поклонниц, которая во время прощального слова певца Феликса Царикати упала в обморок прямо у гроба. Церемонию пришлось прервать.

На установленных по залу экранах мелькают фотографии Легкоступовой – молодой, красивой, счастливой. На сцене, на отдыхе, на гастролях... "Какой ужас!" – шепчутся люди, которые не могут поверить, что сейчас Валентина в гробу.

Напомним, 6 августа дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры 54-летнюю Валентину Легкоступову и ее нового мужа Юрия Фирсова. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказала Бриль. – Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому, и начался отек мозга". В больницу Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом ИВЛ.