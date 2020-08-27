Рудковская откровенно высказалась о разладе в семье

В прошлом году общественность впервые заговорила о разладе в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Супруги ссорились из-за разногласий. Например, фигуристу не нравится светский образ жизни возлюбленной. Он даже уговаривал Яну переехать в деревню.
Дело в том, что Плющенко приобрел участок в Ленинградской области. У спортсмена в хозяйстве находятся козы, бараны и другие животные. Но Рудковская не хочет там жить. Продюсер предпочитает ездить туда редко, лишь на несколько дней.
Яна неоднократно объясняла, что посещает светские мероприятия не ради веселья и отдыха, а по работе. На таких тусовках Рудковская знакомится с потенциальными компаньонами, которые будут полезны ей в каком-нибудь проекте.
На днях журналисты решили поинтересоваться у продюсера, какие у нее отношения с супругом. Оказалось, Яна и Евгений все-таки нашли компромисс. Теперь они живут "просто отлично". "Можете не переживать", – сказала Рудковская.
Напомним, недавно Яна посетила мероприятие, где Филипп Киркоров и Давид Манукян представили совместный трек "Ролекс". Продюсер отнеслась скептически к возлюбленному Ольги Бузовой. Рудковская считает, что он не дотягивает до уровня поп-короля.
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