"Он не дотягивает до твоего уровня": Рудковская отчитала Киркорова за нового юного фаворита

Продюсер Яна Рудковская знает все секреты успеха в музыке. Ведь именно она в 2008 году в Белграде привела к победе на конкурсе песни "Евровидение" Диму Билана. И с тех пор она с особым вниманием следит за новыми молодыми музыкантами.
"Я была одной из первых, кто услышал песню "Ролекс", на которую DAVA и Филипп сегодня представляют клип, – призналась Яна в интервью "Дни.ру". – Мне кажется, это сильная история. И то, что Филипп не боится подобных провокаций, делает ему честь".
Что же касается молодого рэпера, то Рудковская не сразу оценила его. "Он для меня изначально был не киркоровским персонажем, – пояснила она. – Я Филиппу так и сказала: "Он не дотягивает пока до твоего уровня". А Киркоров мне в ответ: "Он клевый!". Тогда я посмотрела его в Tik-Tok, посмотрела его у Оли Бузовой и поняла, что да, правда, клевый! А Филипп, как и я, редко ошибаемся. Если он нам понравился, значит, из мальчика будет толк!"
Сам же Киркоров на вопрос, чем его привлек именно рэпер DAVA, ответил: "У меня нюх на талантливых, красивых, и главное сегодня, здоровых!"
Теперь Яна надеется, что Филипп Киркоров сделает совместный проект с рэпером Моргенштерном, чья песня "Зеленоглазые деффки" год назад попала в топ-30 мирового рейтинга и вошла в топ-10 музыкального чарта "ВКонтакте". "Вот это была бы бомба! – полагает опытная Рудковская. – Ведь "Кадиллак" – хит этого лета. Это любимая песня моего сына Сашеньки".
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