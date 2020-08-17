Рудковской потребовалось серьезное лечение

Многие обратили внимание, что последнее время волосы Яны Рудковской выглядят уж больно неопрятно. В личном блоге звезда поделилась свой проблемой.

Как оказалось, полтора года назад артистке "сожгли" волосы. Стоит отметить, что знаменитость уже много лет красится в блондинку, но поддерживать светлый оттенок довольно сложно. Еще сложнее не превратить шевелюру в "мочалку". Увы, Яне Рудковской не повезло, и после очередного похода в салон ее волосам потребовалось лечение.

После неудачного опыта звезда боялась кому-либо доверять голову. Как отметила супруга Евгения Плющенко, она лечилась дома, питая волосы специальными сыворотками, масками и бальзамами. Заодно парикмахер остригал сухие кончики и бережно тонировал отросшие корни.

Наконец, спустя долгие месяцы, которые ушли на восстановление, Яна Рудковская может похвастаться ухоженными волосами. После того, как продюсер отрастила приемлемую длину, она решила чуть изменить тон блонда. Мастер слегка затемнил корни, добавив немного медового оттенка.

Правда, не все подписчики заметили изменения в прическе. Некоторые так и не поняли, что же стало новым во внешнем виде Яны Рудковской. "Будешь продолжать красить волосы, скоро останешься без них. Сделай паузу: смени имидж. Так будет даже интересней (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь понятно, почему у вас такие волосы печальные... Удачи в восстановлении!", "Такую мочалку сделают в любой привокзальной парикмахерской? В чем оригинальность?", "А что изменилось?" – пишут в комментариях.