"Бессмыслица какая-то": Взобравшаяся на стол Рудковская взбесила народ

Подписчики сомневаются, что Яна Рудковская занята работой. Даже после карантина продюсер продолжает публиковать видеоролики, для которых, по мнению большинства, не хватает актерского таланта и пластичности. Но супруга Евгения Плющенко не обращает внимание на едкие комментарии и продолжает заниматься самолюбованием.
Например, недавно Рудковская поделилась кадрами с фотосессии. Продюсер показала короткое красно-сиреневое платье с пышными рукавами, а также позы, которые она принимала перед объективом. Чтобы кадры получились необычными, Яна забралась на стол.
Преданным поклонникам понравился образ Рудковской. Но нашлись и те, кто раскритиковал жену Плющенко в пух и прах. "Бессмыслица какая-то", "Крыша едет не спеша", "Лицо никакое, мимика одна и та же", – написали пользователи Сети. Удивительно, но в этот раз Яна не стала отвечать недоброжелателям.
Напомним, недавно она сцепилась с подписчиками, которые беспокоятся за ее семилетнего сына Сашу. Пользователи Сети сочувствуют мальчику, ведь его мама – Яна Рудковская. Они считают, что продюсер, заставляет наследника делать многое против его воли.
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