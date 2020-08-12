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"Бессмыслица какая-то": Взобравшаяся на стол Рудковская взбесила народ

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская вновь навлекла на себя критику. На этот раз пользователи Сети не оценили внешний вид продюсера и идею в фотосессии, в которой она снялась.
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Подписчики сомневаются, что Яна Рудковская занята работой. Даже после карантина продюсер продолжает публиковать видеоролики, для которых, по мнению большинства, не хватает актерского таланта и пластичности. Но супруга Евгения Плющенко не обращает внимание на едкие комментарии и продолжает заниматься самолюбованием.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Например, недавно Рудковская поделилась кадрами с фотосессии. Продюсер показала короткое красно-сиреневое платье с пышными рукавами, а также позы, которые она принимала перед объективом. Чтобы кадры получились необычными, Яна забралась на стол.

Преданным поклонникам понравился образ Рудковской. Но нашлись и те, кто раскритиковал жену Плющенко в пух и прах. "Бессмыслица какая-то", "Крыша едет не спеша", "Лицо никакое, мимика одна и та же", – написали пользователи Сети. Удивительно, но в этот раз Яна не стала отвечать недоброжелателям.

Напомним, недавно она сцепилась с подписчиками, которые беспокоятся за ее семилетнего сына Сашу. Пользователи Сети сочувствуют мальчику, ведь его мама – Яна Рудковская. Они считают, что продюсер, заставляет наследника делать многое против его воли.

Автор: 12 августа 2020, 04:02 Источник: Instagram
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