Самбурская стала блондинкой

Настасья Самбурская нередко примеряла образ блондинки для ролей и фотосессий. Для этого она использовала парики. Однако сейчас, похоже, актриса перекрасила свои волосы, чтобы воплотить давнюю мечту.
Сначала Самбурская появилась в "Сторис" инстаграм-аккаунта Натальи Рудовой. Звезда сериала "Татьянин день" нескромно заявила, что она и Настасья – самые красивые блондинки. Позже бывшая брюнетка сняла видео для своего аккаунта и показала новую прическу.
Интересно, что несколько недель назад Настасья, примерившая в очередной раз светлый парик, отметила, что похожа на Яну Рудковскую. Некоторые пользователи Сети тогда согласились с актрисой, но признали – Самбурская гораздо краше.
Напомним, недавно звезда сериала "Универ" рассказала, какие комплексы ее преследуют с самого детства. Настасья призналась, что порой стесняется своих ног, поскольку некоторые их считают кривыми. Актриса посоветовала людям следить за замечаниями во внешности, особенно, если они делаются детям.
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