"Сейчас это в тренде": 47-летняя Королева вернула себе девственность

Наташа Королева отметила ​ 17-летие совместной жизни с Тарзаном. По этому случаю артистка закатила вечеринку в одном из ресторанов. Поздравляли певицу не только близкие друзья, но и знаменитости – например, сосед по даче юморист Владимир Винокур. На празднике певица появилась в красивом розовом платье, которое идеально подчеркнуло ее формы. Этот кокетливый наряд Наташа называет "платьем девственности". ​



"С возрастом тебя тянет надеть что-то такое из юности, – объясняла еще совсем недавно звезда. – А так как я – символ юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно заметно. К счастью, платье девственности я нашла".



Наряд "целомудрия и чистоты" Наташе Королевой сшила известный дизайнер Аника Керимова, которая сотрудничает со многими звездами. Она заверила: платье певице действительно очень подходит. ​



"Наташа его выбрала сама, – рассказала Аника. – Увидела и тут же сказала: "Беру!" Оно и правда классное – яркое, легкое. Мы его пошили из ткани штапель, которая идеально подходит для лета и жаркой погоды. К тому же, платье очень удобное: его можно носить и с каблуками, и с кроссовками, и дома, и во время выхода в люди. Кстати, после того как Наташа объявила о том, что нашла "платье девственности", многие клиентки стали заказывать похожие. Так и говорят: "Мы тоже хотим платье девственности, как у Королевой!" Так что это сейчас в тренде".

Цену наряда Керимова не раскрыла, но отметила, что она весьма демократична. По ее словам, помимо "платья девственности", в последнее время популярны наряды, украшенные кристаллами Сваровски и рюшами.

"Обязательно отдавайте предпочтение ярким расцветкам, как это делает Наташа Королева, – добавила Аника. – Тогда вы тоже будете яркими и позитивными. Сейчас последние дни лета, и их нужно проводить ярко".

