"В неадекватно-агрессивном состоянии": появилось видео орущего матом избранника Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла 14 августа, но до сих пор муссируются самые разные данные об артистке. В частности, о ее третьем муже, яхтсмене Юрии Фирсове, который не нравился многим друзьям певицы, родным. Наталья Штурм показала видео, на котором запечатлен муж Валентины Легкоступовой не в самом презентабельном виде.

Валентина Легкоступова умерла в больнице, не приходя в сознание, в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. За несколько дней до этого артистка оказалась в другой клинике – наркологической, куда угодила вместе с третьим мужем Юрием Фирсовым. Говорят, пара была в запое.

Близкие артистки подозревают, что именно под влиянием нового супруга Валентина Легкоступова стала выпивать. А еще ходят слухи, что на самом деле Юрий Фирсов был не настолько богат, как хотел показать. Дети певицы и вовсе предполагают, что мужчина имел меркантильный интерес в ее отношении.

Негативно относится к вдовцу Валентины Легкоступовой певица Наталья Штурм. Она даже обнародовала видео с регаты, за которую якобы уплачено полторы тысячи евро. В ролике капитан яхты Юрий Фирсов, давая указания, отборно матерится.

"На этом видео муж Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов в неадекватно-агрессивном состоянии "дает советы" путешественникам, заплатившем за такую прогулку по 1,5 тысяч евро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж. А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телеке, и в реальности! Такой и за борт выкинет, не задумываясь", – высказала свое мнение Наталья Штурм.

Сенсационный ролик не оставил никого из подписчиков артистки равнодушным. Одни откровенно ужасались поведению Юрия Фирсова, другие встали на его защиту.

"На самом деле если на корабле тупят-то никак, кроме как вот так матом людей не сдвинуть! Это парусное судно и 10-секундная задержка в выполнении команды или вообще невыполнения при таком ветре – может обернуться переворотом яхты!! Он как капитан отвечает за их жизнь! И пусть уж лучше матерится, чем они утонут!! Я служил на подводном флоте и я знаю что это такое! Лучше дать всем *** и все будут живы, чем разводить на скорости и маневре сюси-пуси – и все сдохнут! На суше иначе все – там как он там себя вел не знаю – если синячил-то мог и прибить, но в море с *** без матершины не обойтись! Даже за 1500 евро!)))) это правда!!" – сообщил бывший моряк.

Наталья Штурм вступила с ним в дискуссию. Певица заявила, что нельзя так орать и оскорблять "интеллигентных людей из Москвы и Питера".

На это артистке ответил другой знакомый с яхтенным спортом человек: "Наталья, а вы не задумывались почему, тем не менее, яхтсмены мечтают попасть именно в его команду на очередную регату? И это не "прогулка", как вы сказали, это жесткие соревнования, полные экстрима и опасных ситуаций. И сколько раз бывало, что из-за одного такого "дятла" тонули лодки и калечились люди. А уж кто и как из капитанов руководит на своей лодке – это их личное дело и дело тех, кто платит за это деньги и в итоге остается целым и зачастую ПОБЕЖДАЕТ с таким жестким капитаном! Поэтому не вам судить! Наталья, ЭТО НЕ ВАШ МИР ! И уж точно никакого отношения ВСЕ ЭТО НЕ ИМЕЕТ К СМЕРТИ ЕГО ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ!!!"