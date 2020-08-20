Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие

Еще в начале года, на своем дне рождения Анастасия Волочкова объявила, что собирается замуж. Возлюбленного балерина тщательно скрывает. Однако сейчас она не только показала избранника, но еще и объявила, что отправилась в свадебное путешествие.

Изначально Анастасия Волочкова планировала сыграть свадьбу летом, но помешала пандемия коронавируса, которая до сих пор свирепствует по всему миру. Затем балерина говорила, что перенесла торжество на осень, однако с датой не определилась. Артистка уверяла, что праздник будет еще грандиознее, чем ее предыдущая свадьба.

Тогда танцовщица сделала из события, которое состоялось в Санкт-Петербурге, настоящее шоу. Но самое интересное, что с избранником Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова так и не расписалась. Получается, что она ни разу не была замужем. Возможно, совсем скоро балерина наконец сменит семейный статус.

А пока артистка отправилась в свадебное путешествие. "Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы – это оригинально и по-волочковски..." – сообщила Анастасия, опубликовав фотографию, сделанную в автомобиле. Интересно, что балерина запечатлела на снимке и своего возлюбленного. Вот только не целиком, а лишь его руку, которую взяла в свои.

Анастасия Волочкова тщательно скрывает своего избранника. О нем мало известно. Как утверждает балерина, мужчина моложе ее и ни разу не был женат. Артистка периодически дразнит поклонников, выкладывая фотографии разных частей тела любовника.

Впрочем, в Сети мало кто верит, что у Анастасии Волочковой действительно есть возлюбленный. Судя по комментариям, многие убеждены, что балерина просто водит за нос общественность и журналистов, пытаясь лишний раз привлечь к себе внимание.