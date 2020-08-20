Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие

Изначально Анастасия Волочкова планировала сыграть свадьбу летом, но помешала пандемия коронавируса, которая до сих пор свирепствует по всему миру. Затем балерина говорила, что перенесла торжество на осень, однако с датой не определилась. Артистка уверяла, что праздник будет еще грандиознее, чем ее предыдущая свадьба.
Тогда танцовщица сделала из события, которое состоялось в Санкт-Петербурге, настоящее шоу. Но самое интересное, что с избранником Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова так и не расписалась. Получается, что она ни разу не была замужем. Возможно, совсем скоро балерина наконец сменит семейный статус.
А пока артистка отправилась в свадебное путешествие. "Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы – это оригинально и по-волочковски..." – сообщила Анастасия, опубликовав фотографию, сделанную в автомобиле. Интересно, что балерина запечатлела на снимке и своего возлюбленного. Вот только не целиком, а лишь его руку, которую взяла в свои.
Анастасия Волочкова тщательно скрывает своего избранника. О нем мало известно. Как утверждает балерина, мужчина моложе ее и ни разу не был женат. Артистка периодически дразнит поклонников, выкладывая фотографии разных частей тела любовника.
Впрочем, в Сети мало кто верит, что у Анастасии Волочковой действительно есть возлюбленный. Судя по комментариям, многие убеждены, что балерина просто водит за нос общественность и журналистов, пытаясь лишний раз привлечь к себе внимание.
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