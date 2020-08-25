Интересное шоу начинается: телеканалы поделили убитых горем родственников покойной Легкоступовой

Тело Валентины Легкоступовой еще не остыло, а ее родня уже стала скакать по диванам в студиях ток-шоу. Одновременно по Первому каналу и "России" который день идут передачи, где выступают дети, мужья и друзья покойной певицы. Продолжится их большое шествие по передачам и на наступившей неделе. Телевизионщики потирают руки: в сезон традиционного затишья такая громкая тема!

Дочь артистки Анетту Бриль и ее мужа Станислава удалось заполучить программе "Пусть говорят". А третьего мужа певицы Юрия Фирсова и его сторонников привечают в "Прямом эфире". Так Дмитрий Борисов и Андрей Малахов поделили убитых горем родственников. Камеры теперь фиксируют каждый их шаг. И даже на закрытой для прессы панихиде операторам позволили работать.

Надо думать, что делиться воспоминаниями, падать на колени и лить слезы ради эффектных кадров в ток-шоу родственники и коллеги согласились не бесплатно, поэтому и приходят в студию как на работу. А лучше бы шли в храм и молились за упокой души новопреставленной рабы Божией Валентины.

Особо беспринципные "друзья", такие как певица Ольга Зарубина, умудряются за один день сниматься сразу для двух конкурирующих программ – скорбеть и у Малахова, и у Борисова. В итоге, как говорил почтальон Печкин в мультфильме про Простоквашино, "вашу маму и там, и тут передают".

Зарубину, Царикати, Лазареву, Наджиева и других "друзей" Легкоступовой можно понять. Про них как про музыкантов давно никто не пишет, поэтому хочется лишний раз напомнить о себе, появиться в прайм-тайме федерального канала, да еще и копеечку заработать. Можно понять и телевизионщиков – они на резонансной теме хотят получить максимальные рейтинги и выжать все, что можно, из зрительского интереса.