Что убитая горем дочь тайно положила в гроб Легкоступовой

Похороны Валентины Легкоступовой состоялись 20 августа, спустя шесть дней после ее трагической внезапной смерти. Но до сих пор появляются новые подробности закрытых для прессы похорон.

Прощание с исполнительницей хита "Ягода-малина" состоялось в траурном зале Троекуровского кладбища. Там присутствовали сын, дочь, зять и мама Легкоступовой, ее второй и третий мужья. Правда, последний с родственниками покойной супруги не общался, да и пришел на панихиду в кольце охраны и друзей – боялся, что побьют, наверное.

Церемония прощания началась в полдень. Но членам семьи позволили проститься с Валентиной раньше – без посторонних. Не было случайных людей и на церковном отпевании, которое состоялось после гражданской панихиды. Присутствовали на нам только родственники и друзья – Наталья Штурм, Игорь Наджиев, Михаил Муромов, Светлана Лазарева, Феликс Царикати.

Коллеги артистки рассказали, что в конце прощания, перед тем, как закрыть крышку, дочь певицы Анетта Бриль что-то небольшое положила в белоснежный гроб к матери. Вероятно, это было что-то очень личное, дорогое, памятное им обоим. А перед этим наследница поклялась беречь память Легкоступовой и не позволять порочить ее доброе светлое имя.

Напомним, в апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, как его вдова Наина Ельцина что-то положила в гроб. Строились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась вдова.