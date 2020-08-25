"Она явится дочке в кошмарном сне": Кравец в ужасе от издевательства над телом Легкоступовой

Журналисты продолжают раскручивать тему скоропостижной смерти певицы Валентины Легкоступовой. На этой неделе в эфиры федеральных каналов выйдет несколько ток-шоу с участием детей, мужей и друзей покойной. Светская львица Алена Кравец уверяет: если бы ее позвали на съемки, она бы в глаза высказала родным артистки ряд претензий.

Кравец полагает, что кремировать Легкоступову нужды не было. Она с содроганием думает о том, что случилось с телом певицы в печи. "Я интересовалась этим вопросом и знаю, как происходит кремация: лопаются глазные яблоки, слезает кожа. Покойник словно встает из гроба, его корежит. А если он вдруг до конца не сгорел, кости перемалывают до порошка в специальной мельнице", – ужасается Алена.

"От осознания этого у меня мороз по коже, – продолжает Кравец. – Как же будут жить дети Легкоступовой, зная, что сами отправили тело красавицы-матери в печь?! Она им в кошмарах не будет являться? Недаром ведь церковь не приветствует кремацию – это издевательство над созданным Богом телом".

Но специалисты говорят, что ничего страшного не происходит. Мол, в крематории за два часа тело превращается почти в такой же прах, как за 20 лет в естественных условиях. Здесь можно вспомнить Ветхий Завет, в котором Господь предрекает согрешившему Адаму: "Земля еси и в землю отыдеши", что можно трактовать как "прах ты и в прах возвратишься".

Кравец полагает, что, если бы родные хотели, запросто получили бы землю на московском кладбище под захоронение гроба, а не урны. Даже Юлии Началовой, у которой никаких званий не было, смогли "пробить" бесплатный участок на Троекуровском, а с заслуженной артисткой России точно бы проблем не возникло, уверена она.

Напомним, что в марте 2019 года родные певицы Юлии Началовой долго не могли получить разрешение на захоронение. Помогла зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, в котором сообщила: "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности. Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией. С учетом вклада, внесенного Юлией Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения". В итоге семья певицы бесплатно получила место на 17-м участке престижного погоста столицы.