"Она явится дочке в кошмарном сне": Кравец в ужасе от издевательства над телом Легкоступовой

Кравец полагает, что кремировать Легкоступову нужды не было. Она с содроганием думает о том, что случилось с телом певицы в печи. "Я интересовалась этим вопросом и знаю, как происходит кремация: лопаются глазные яблоки, слезает кожа. Покойник словно встает из гроба, его корежит. А если он вдруг до конца не сгорел, кости перемалывают до порошка в специальной мельнице", – ужасается Алена.
"От осознания этого у меня мороз по коже, – продолжает Кравец. – Как же будут жить дети Легкоступовой, зная, что сами отправили тело красавицы-матери в печь?! Она им в кошмарах не будет являться? Недаром ведь церковь не приветствует кремацию – это издевательство над созданным Богом телом".
Но специалисты говорят, что ничего страшного не происходит. Мол, в крематории за два часа тело превращается почти в такой же прах, как за 20 лет в естественных условиях. Здесь можно вспомнить Ветхий Завет, в котором Господь предрекает согрешившему Адаму: "Земля еси и в землю отыдеши", что можно трактовать как "прах ты и в прах возвратишься".
Кравец полагает, что, если бы родные хотели, запросто получили бы землю на московском кладбище под захоронение гроба, а не урны. Даже Юлии Началовой, у которой никаких званий не было, смогли "пробить" бесплатный участок на Троекуровском, а с заслуженной артисткой России точно бы проблем не возникло, уверена она.
Напомним, что в марте 2019 года родные певицы Юлии Началовой долго не могли получить разрешение на захоронение. Помогла зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, в котором сообщила: "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности. Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией. С учетом вклада, внесенного Юлией Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения". В итоге семья певицы бесплатно получила место на 17-м участке престижного погоста столицы.
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