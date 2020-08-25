"Толкнула, стала душить": мать с синяками на лице обвинила в побоях невесту Данко

Певец Данко в центре скандала. Две его любимые женщины серьезно поругались.

Мать певца Данко (настоящее имя Александр Фадеев) Елена Леонидовна убеждена, что Мария Силуянова недостойна ее наследника. Если ранее женщина то и дело обвиняла невест сына в романах на стороне, то теперь заявила о побоях.

В шоу "На самом деле" Елена Леонидовна рассказала, что Мария Силуянова ворвалась к ней домой и стала наносить удары по лицу и животу. "Требовала шубу. Шуба вообще не ее. Мне ее сын подарил. Она влетела в квартиру, толкнула, стала душить. Она может меня просто убить!" – пожаловалась женщина. В программе были показаны кадры, как Мария Силуянова пытается проникнуть домой к матери Данко. Также были продемонстрированы синяки на лице Елены Леонидовны.

В свою очередь Мария Силуянова стала все отрицать. Она сообщила, что никогда не поднимала руку на женщину – наоборот, баловала потенциальную свекровь дорогими подарками. Однако слова Елены Леонидовны разозлили невесту Данко. "Я ей реально вмажу! Меня просто трясет от этого вранья!" – возмущенно заявила Мария Силуянова.

Данко встал на сторону матери. Оказывается, в прошлом Елена Леонидовна доказала неверность Марии Силуяновой. "Мамочка для меня все. У меня никого нет в этом мире ближе, чем она. Это не секрет. Понимаете, эти гражданские жены позволяют себе иногда лишнее. Моя самая большая проблема в том, что я очень терпеливый человек. Но, когда дело касается моей матери, у меня просто срывает крышу", – признался певец.

Ясность в ситуацию внес полиграфолог Роман Устюжанин. Согласно данным детектора лжи, Мария Силуянова только толкнула мать Данко. "Все эти синяки нанесла вовсе не она. Это косметическая процедура", – заявил эксперт.