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Александр Валерьевич Фадеев (Данко)

Певец
Александр Валерьевич Фадеев (Данко)
  • Дата рождения: 20 марта 1969
  • Место рождения: Москва, СССР
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: Наталья Устюменко
  • Дети: Софья (13), Агата (3)

Данко с детства мечтал о музыкальной карьере. Уже в пятилетнем возрасте он стал солистом хора Дворца пионеров им. Локтева, затем серьезно увлекся балетом и продолжил обучение хореографической школе Большого театра и танцевальном училище.

Затем Александр поступил на работу в труппу Большого театра. По-прежнему, лелея мечту о музыкальной карьере, Данко начал изредка появляться в качестве солиста на творческих вечерах своего отчима – барда Александра Суханова. И уже в 1999-м году в эфире музыкальных каналов и российских радиостанций появился его первый хит – "Московская ночь".

Так началась карьера новой звезды поп-сцены. Затем Фадеев увлекся театром, снявшись в мюзикле "Мата Хахи". В скором времени он также начал выступать на сцене московского театра "Мост".

В настоящее время артист активно работает над сбором нового музыкального материала, а также по-прежнему выступает на сцене московского театра "Мост".

"В приюте для бездомных": певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого

"В приюте для бездомных": певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого
Артист заявил, что у скандального музыканта нет денег, и сравнил его с Ольгой Бузовой. Последние месяцы скандально известный шоумен Стас Барецкий не дает общественности забыть о себе.

Избитый Барецкий назвал имя организатора нападения

Избитый Барецкий назвал имя организатора нападения
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Раскрыты подробности бурного романа Лолиты и Данко

Раскрыты подробности бурного романа Лолиты и Данко
Возлюбленная Александра Фадеева (Данко) отбивается от нападок. Марию Силуянову обвиняют в том, что она увела мужчину из семьи. Несколько лет назад Данко расстался с моделью Натальей Устюменко, которая родила от него двух дочерей.

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"Толкнула, стала душить": мать с синяками на лице обвинила в побоях невесту Данко
Певец Данко в центре скандала. Две его любимые женщины серьезно поругались. Мать певца Данко (настоящее имя Александр Фадеев) Елена Леонидовна убеждена, что Мария Силуянова недостойна ее наследника.

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"Воняет сексом": экс-любовница рыжего из "Иванушек" шокировала новым заявлением об отцовстве
Олеся Сазыкина, утверждавшая, что родила сына от рыжего из "Иванушек", сделала сенсационное заявление. Бывшая помощница Андрея Григорьева-Апполонова рассказала, кто еще может быть отцом ее ребенка. По словам женщины, ее сын Герман – наследник певца Александра Фадеева (Данко).

"Мне было очень больно": любовник Милявской появился в эфире Первого канала

"Мне было очень больно": любовник Милявской появился в эфире Первого канала
Скандал вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова набирает обороты. В студии шоу на Первом канале, героем которого стал муж певицы, появился ее любовник. В рамках скандальной передачи Дмитрия Шепелева певец Данко (Александр Фадеев) заявил о романе с Лолитой Милявской, который длился год.

Потерял пять миллионов рублей: Данко стал жертвой мошенников

Александра Фадеева ограбили на пять миллионов
Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, захотел заработать деньжат легким путем. Но вместо того, чтобы разбогатеть, артист обанкротился. Как оказалось, исполнитель приобрел серверы для майнинга криптовалюты.

Приступы участились: экс-супруга Данко перестала выходить из дома

Наталия Устименко перестала выходить из дома
Бывшая жена певца Данко Наталия Устюменко по сей день остается под прицелом журналистов из-за своего звездного экс-супруга. Накануне стало известно, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. У Наталии возобновились сильнейшие боли в голеностопном суставе.

Певец Данко жестко ответил на скандал с алиментами

Певец Данко жестко ответил на скандал с алиментами
Певец Александр Фадеев, известный под своим сценическим псевдонимом Данко, жестко отреагировал на информацию о том, что он якобы отказался помогать своей больной дочери. Артист подчеркнул, что последние 16 лет только и делает, что обеспечивает своих детей. Певец Данко оказался в центре скандала после того, как его обвинили в отказе от выплаты алиментов.

Певец Данко отказался помогать больной дочери

Певец Данко отказался помогать больной дочери
Певец Александр Фадеев, известный под своим сценическим псевдонимом Данко, отказался платить алименты своей бывшей гражданской жене на их двух детей. Деньги на содержание дочек, одна из которых страдает от ДЦП, женщина хочет получить через суд. У Натальи Устюменко и певца Данко растут двое дочерей.

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