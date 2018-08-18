Александр Валерьевич Фадеев (Данко) Певец

Данко с детства мечтал о музыкальной карьере. Уже в пятилетнем возрасте он стал солистом хора Дворца пионеров им. Локтева, затем серьезно увлекся балетом и продолжил обучение хореографической школе Большого театра и танцевальном училище.

Затем Александр поступил на работу в труппу Большого театра. По-прежнему, лелея мечту о музыкальной карьере, Данко начал изредка появляться в качестве солиста на творческих вечерах своего отчима – барда Александра Суханова. И уже в 1999-м году в эфире музыкальных каналов и российских радиостанций появился его первый хит – "Московская ночь".

Так началась карьера новой звезды поп-сцены. Затем Фадеев увлекся театром, снявшись в мюзикле "Мата Хахи". В скором времени он также начал выступать на сцене московского театра "Мост".

В настоящее время артист активно работает над сбором нового музыкального материала, а также по-прежнему выступает на сцене московского театра "Мост".