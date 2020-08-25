"Секс": Серябкина взбудоражила народ мокрой грудью

Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным снимком. Экс-солистка группы Serebro снялась в купальнике, который едва прикрывал ее грудь.

В своем инстаграм-аккаунте звезда выложила горячее фото. Певица позирует, находясь по пояс в воде, показав на камеру эффектный бюст. При этом она, сощурившись, томно смотрит вперед.

"Секс", "Природная красота вне конкуренции", "Пламя", "Какая шикарная", – восхитились фолловеры. Они отметили, что Ольга Серябкина покорила их сердца. Однако нашлись и критики, отметившие, что знаменитость даже купается с макияжем.

Напомним, после ухода из группы Serebro Ольга Серябкина пустилась в сольное плавание под псевдонимом Molly. Потом она все же решила выступать под собственным именем. Недавно артистка презентовала свой новый трек "Не стыдно".

Напомним, долгое время ходили слухи, что Ольга Серябкина находится с продюсером Максимом Фадеевым не только в рабочих, но и в глубоко личных отношениях. Многие поклонники звезд уверены, что они были любовниками. Сами знаменитости открещиваются от любовной связи. Ольга даже говорила, что Максим заменил ей отца.

Ранее на шоу "Вечерний Ургант" певица призналась, что это композитор решил разорвать сотрудничество. Она отметила, что быстро нашла другую студию. Также Ольга Серябкина жаловалась, что из-за эпидемии коронавируса многие артист лишились работы. Не стала исключением и она. Теперь певица делает все, чтобы вновь завоевать интерес публики.

