Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Вторник
25 августа
Лента новостей
04:03
"Секс": Серябкина взбудоражила народ мокрой грудью
02:02
"Нельзя открывать все и сразу": эксперт оценила подвенечные платья Бондарчук
23:55
"Все как-то странно": жену Юдашкина разнесли за старомодный наряд
21:30
Грабитель избил до потери сознания 83-летнюю россиянку ради банок с вареньем
21:29
"Могучий потенциал": эксперт об огромном преимуществе Тихановской
21:15
Меркель потребовала от России наказать виновных в отравлении Навального
20:54
"Зависит от виртуального мира": сестра Димы Билана рассказала о пагубном пристрастии
20:19
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
20:10
Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла Белоруссии в Словакии
19:51
"Жду Филиппа": диджей о возможной свадьбе с Киркоровым
19:25
Опрос выявил лучшие и худшие черты "русского характера"
18:52
Заснятая без скальпа Наталья Бардо ошеломила народ
18:44
Андрей Воробьев вошел в топ-5 лучших блогеров среди губернаторов
18:22
Всплыли подробности нового романа сына Михалковой: пошел по моделям
18:16
"Это камера СИЗО?": россияне пришли в шок от условий жизни мужа Гагариной
18:15
Лукашенко попросил у Путина военной помощи
18:04
"Ущербность и неудовлетворенность": крик души затерроризированной из-за романа с Авербухом Арзамасовой
18:03
Руководитель театра рассказал правду об увольнении выпивающего Башарова
18:03
Глухоту Корчевникова связали с рецидивом опасной болезни
17:35
"Даю советы": звезда "Дома-2" подружилась с новой любовницей экс-супруга
17:23
В немецкой больнице подтвердили отравление Навального
17:21
Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах
17:12
Что убитая горем дочь тайно положила в гроб Легкоступовой
17:06
Мария Порошина поблекла на фоне подросшей красавицы-дочери
16:59
Новая искра? Полицейский в США расстрелял безоружного афроамериканца
16:54
Избалованная роскошью Боня летает из Европы в Россию ради маникюра
16:42
Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова раскритиковала семью жертвы ДТП с Ефремовым
16:40
Объявившую о беременности Елену Малышеву поздравляют с первой девочкой в семье
16:32
Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения
16:29
Онкобольная дочь певца Левкина сообщила о родах после удаления опухоли мозга
16:20
Выбегали избитые: волонтеры рассказали о "пыточном" изоляторе в Минске
16:01
Путин назвал главную проблему России
15:25
Растолстевшая жена Халита Эргенча из "Великолепного века" столкнулась с травлей
15:19
"Смени уже пол и не мучайся": в Сети высмеяли женские образы Гогена Солнцева
15:18
Бородиной досталось за попытку визуально удлинить ноги: Хочет быть желанной бабой
15:10
"Плакал и кричал": любимый мужчина отреагировал на уход Анастасии Стоцкой
14:55
Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
14:32
Джигурда заявил о монтаже записанного после аварии с Ефремовым видео
14:29
В Клину прокладывавший кабель мужчина погиб от удара током
14:27
Появились подробности нового сериала от Меган Маркл и принца Гарри
14:24
Как стать богаче: астрологические советы
14:18
Секреты нежных поцелуев: скрабы для губ своими руками
14:16
Арина Шарапова рассказала о связи с отцом Валентины Легкоступовой
14:09
Российский футболист Дмитрий Баринов получил тяжелую травму на матче
13:59
Звезду "Глухаря" Викторию Тарасову прооперировали
13:53
Дочь Сергея Доренко уверена в отравлении журналиста: кровавая пена изо рта
13:52
В Москве умер сыгравший в фильме "Три толстяка" актер
13:41
В Кремле высказались о поведении демонстрантов в Белоруссии
13:38
Джанабаева поделилась домашними развлечениями с сыном: Воскресный дэнс
13:37
Под Воронежем многодетная семья погибла в выгребной яме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста
Появились слухи об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку
Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением
Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой
"Грустный казус в конце жизни": Цымбалюк-Романовская о большом позоре престарелого Джигарханяна
Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались
Шоу-бизнес

"Секс": Серябкина взбудоражила народ мокрой грудью

Ольга Серябкина. Фото:instagram.com/seryabkina
Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным снимком. Экс-солистка группы Serebro снялась в купальнике, который едва прикрывал ее грудь.
прочитано 31 раз

В своем инстаграм-аккаунте звезда выложила горячее фото. Певица позирует, находясь по пояс в воде, показав на камеру эффектный бюст. При этом она, сощурившись, томно смотрит вперед.

ПО ТЕМЕ

Экс-солистка группы SEREBRO рассказала об ужасах работы с Максимом Фадеевым

Раздевшаяся догола в лесу Серябкина сверкнула обручальным кольцом

"Врать не буду": Серябкина обнародовала грязные подробности расставания с Фадеевым

"Секс", "Природная красота вне конкуренции", "Пламя", "Какая шикарная", – восхитились фолловеры. Они отметили, что Ольга Серябкина покорила их сердца. Однако нашлись и критики, отметившие, что знаменитость даже купается с макияжем.

Напомним, после ухода из группы Serebro Ольга Серябкина пустилась в сольное плавание под псевдонимом Molly. Потом она все же решила выступать под собственным именем. Недавно артистка презентовала свой новый трек "Не стыдно".

Напомним, долгое время ходили слухи, что Ольга Серябкина находится с продюсером Максимом Фадеевым не только в рабочих, но и в глубоко личных отношениях. Многие поклонники звезд уверены, что они были любовниками. Сами знаменитости открещиваются от любовной связи. Ольга даже говорила, что Максим заменил ей отца.

Ранее на шоу "Вечерний Ургант" певица призналась, что это композитор решил разорвать сотрудничество. Она отметила, что быстро нашла другую студию. Также Ольга Серябкина жаловалась, что из-за эпидемии коронавируса многие артист лишились работы. Не стала исключением и она. Теперь певица делает все, чтобы вновь завоевать интерес публики.

Автор: 25 августа 2020, 04:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие
Эксперт объяснил отсутствие обоймы у вооруженного Лукашенко
Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста

Шоу-бизнес

Что убитая горем дочь тайно положила в гроб Легкоступовой
Избалованная роскошью Боня летает из Европы в Россию ради маникюра
Объявившую о беременности Елену Малышеву поздравляют с первой девочкой в семье
Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Грустный казус в конце жизни": Цымбалюк-Романовская о большом позоре престарелого Джигарханяна

Пианистка хотела бы иного финала для бывшего мужа
Шоу-бизнес

Что убитая горем дочь тайно положила в гроб Легкоступовой

Горе наследницы велико
Шоу-бизнес

Глухоту Корчевникова связали с рецидивом опасной болезни

Ходят слухи о плохом состоянии звезды
Шоу-бизнес

Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения

Фасад уже начал сыпаться

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
Как стать богаче: астрологические советы
Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+