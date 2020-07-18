Экс-солистка группы SEREBRO рассказала об ужасах работы с Максимом Фадеевым

Очередная экс-солистка группы "SEREBRO" рассказала почему в коллективе невозможно существовать. Полина Фаворская долго приходила в себя после ухода из группы.

Полина Фаворская пришла в группу на смену Елене Темниковой, которая на тот момент со скандалом покинула "SEREBRO". Полина выступала в коллективе на протяжении трех лет, но эти годы она вспоминает с ужасом.

Продюсер Максим Фадеев так и не позволил раскрыться творческому потенциалу девушки, потому что в группе нужно было просто следовать указаниям и не проявлять никакой инициативы: " Мне быстро обломали крылья. Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения", – сетовала она.



По рассказам певицы, регламентировалось и подвергалось критике не только творчество, но и внешность. Максим Фадеев посчитал Полину Фаворскую слишком худой и порекомендовал ей как можно скорее поправиться.

"Был ужасный буллинг в соцсетях. После ухода из группы я заново училась себя принимать", – вспоминает певица.

Стоит напомнить, что Полина Фаворская не единственная, кто испытал на себе все тяготы работы в группе. До нее участница одного из составов Ирина Титова рассказывала, что Ольга Серябкина вела себя отвратительно по отношению к другим коллегам. Позволяла себе жесткую критику и нередко нецензурные выражения по отношению к ним.

Однако при воспоминании о группе "SEREBRO" бросает в дрожь не только солисток, но и самого продюсера Максима Фадеева. В одном из интервью он признался, что этот проект отнял у него много сил и поэтому он никогда не станет его возрождать:

"SEREBRO не будет никогда. Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания. Будет что-то другое", – признался Максим Фадеев.

Напомним, что коллектив "SEREBRO" прекратил свое существование в прошлом году.