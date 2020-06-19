Раздевшаяся догола в лесу Серябкина сверкнула обручальным кольцом

Артистка опустила небольшую челку и сократила количество эротических снимков в своем инстаграм-аккаунте. Тем не менее отказаться от демонстрации тела Ольга не смогла. На новой фотографии она предстала перед поклонниками в весьма откровенном виде.
На снимке Ольга Серябкина запечатлена на фоне живописной природы: за ней видны лес, водоем и трава. Однако гораздо больше внимания привлекает сама певица, которая предстала перед камерой буквально обнаженной.
Несколько "ниточек", из которых сшиты ее купальник, трудно назвать одеждой. Тем более, что они позволяют хорошо рассмотреть ее роскошную грудь.
Внимательные поклонники заметили, что на безымянном пальце правой руки у артистки красуется кольцо. Обычно на нем носят обручальные кольца, поэтому некоторые подписчики начали вопрошать, не собралась ли их любимица замуж. Эти домыслы артистка оставила без комментариев.
Большинство комментаторов осыпали Ольгу Серябкину комплиментами. Кто-то отметил эффектный имидж, кто-то обратил внимание на отдельные части тела. Нашлись и те, кто в шутку предупредил Ольгу о большом количестве клещей в таких местах.
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