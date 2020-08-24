Всплыли подробности нового романа сына Михалковой: пошел по моделям

Как оказалось, внук режиссера расстался с Ксенией Пунтус. Полгода назад манекенщица выпала из окна квартиры молодого человека. По слухам, пара после того инцидента вместе пробыла недолго.
Видимо, Андрей Баков питает страсть к моделям. Его новой подругой стала Евгения Макарова. Она уже успела поучаствовать в показах Louis Vuitton, Valentino, Victoria Beckham, а также сняться для каталога люксового бренда Jil Sander. Судя по страницам в соцсетях, девушка увлекается искусством и сама пишет картины.
В личном блоге модели можно найти несколько кадров с Андреем Баковым. На последней фотографии в инстаграм-аккаунте пара стоит на берегу реки и обнимается.
Вероятно, шумиха вокруг несчастного случая с Ксенией Пунтус научила сына Анны Михалковой скрывать подробности личной жизни. Также, по слухам, бывшая девушка знакома с его новой избранницей. Как только она узнала, что коллега по подиуму начала встречаться с внуком режиссера, тут же заблокировала подружку в соцсетях, не пережив предательства.
Напомним, у Анны Михалковой трое детей – уже взрослые сыновья Андрей и Сергей, а также семилетняя дочь Лида. Девочка растет бойкой и хулиганистой. В этом году она отправится в первый класс, и актриса очень переживает по этому поводу – боится, что дочь станет грозой школы.
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