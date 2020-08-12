Бывший муж Надежды Михалковой показал фото с подросшими детьми

Экс-супруг актрисы Надежды Михалковой, режиссер Резо Гигинеишвили взял наследников с собой на работу. Судя по кадрам, Нина и Иван остались довольны.

Снимки и видео появились в микроблоге деятеля кино в "Инстаграм". Примечательно, что бывший избранник дочери Никиты Михалкова не стал, как обычно, скрывать лиц детей.

После съемочного процесса наследники артистки и режиссера посетили мероприятие, на котором выступала певица Елка. Отметим, брак Резо Гигинеишвили и Надежды Михалковой просуществовал восемь лет.

Напомним, дочь знаменитого режиссера и Резо поженились в 2009 году. Через пару лет у звездной пары родилась дочь Нина. Затем на свет появился Иван. В 2017 году знаменитости развелись, но сохранили дружеские отношения ради детей.

Надежда Михалкова признавалась, что возможно, поступилась своими принципами и амбициями ради того, чтобы у наследников был отец, и они хорошо общались. "На сегодняшний день у детей есть и мама, и папа", – делилась актриса.

Ходили слухи, что дочь Никиты Михалкова увела режиссера из семьи. В момент знакомства с ней Гигинеишвили состоял в браке с выпускницей "Фабрики звезд" Анастасией Кочетковой. От нее у мужчины есть дочь Мария. В настоящее время он в браке бизнесвумен Надеждой Оболенцевой. Хотя, поговаривают, что супруги собираются разводиться.